[리얼푸드=육성연 기자] 파리바게뜨의 건강빵 브랜드 ‘파란라벨(PARAN LABEL)’이 6개월 만에 누적 판매량 1300만 개를 돌파했다.

27일 파리바게뜨에 따르면 파란라벨은 파리바게뜨가 지난 2월 선보인 브랜드다. 독자 개발한 ‘통곡물 발효종’을 통해 건강빵의 거친 식감을 개선한 것이 특징이다.

6월에는 파란라벨 ‘저당 그릭요거트 케이크’를 선보였다. 100g당 당류 5g 미만으로 저당 트렌드에 부합하는 메뉴다. 홀케이크 1개 기준으로 특허받은 생(生)유산균이 500억 CFU(보장균수) 이상 들어 있다.

파리바게뜨는 ‘파란라벨’ 브랜드 확장에 나섰다. 가을 시즌을 맞아 파란라벨 신제품을 출시한다. ‘명가명품 고단백 서리태 카스텔라’는 단백질 11g이 들어 있다. 목초란(木醋卵)과 특허받은 발효 기술, 숙성된 쌀 누룩에서 얻은 단맛을 느낄 수 있다.

파란라벨 건강빵 3종도 선보인다. ‘롤치즈 브레드’, ‘크랜베리 크림치즈브레드’, ‘치즈감자 치아바타’ 등이다. ‘호밀빵&치킨에그 밀박스’도 내놓았다.

파리바게뜨 관계자는 “파란라벨은 R&D 투자를 통해 확보한 원천기술과 축적된 제빵 제과 기술을 바탕으로 선보인 브랜드”라고 소개했다.