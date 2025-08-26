[리얼푸드=육성연 기자] 더본코리아는 9월부터 글로벌 B2B(기업간 거래) 수출용 소스에 QR코드를 적용한다고 26일 알렸다. 전 세계 셰프를 비롯한 유통사에 소스별 응용 메뉴와 조리법을 영상으로 제공할 계획이다.

QR코드를 통해 연결된 레시피 영상들은 평균 1분 내외의 짧은 영상이다. 다양한 한식 메뉴의 응용 레시피를 현지 조리사들이 쉽게 따라 만들 수 있도록 재료부터 조리 순서를 자세하게 담았다.

전 세계 한식 레스토랑을 운영하는 셰프와 유통사에게 한식 메뉴에 대한 소용량부터 대용량까지 상황별 조리 가이드를 영상을 우선 제공한다. 이를 통해 본격적인 조리 레시피 컨설팅을 제공하면서 글로벌 B2B 소스의 수요를 늘려간다는 전략이다.

QR코드는 글로벌 B2B 수출용 소스 11종 중 개발이 완료된 양념치킨소스, 된장찌개소스를 시작으로, 매콤볶음소스, 간장볶음소스, 김치양념분말, 떡볶이소스, 장아찌간장소스 등 7종에 차례대로 적용한다.

이어 국내 B2C 소스인 만능양념장, 만능장아찌간장소스, 만능볶음고추장, 만능볶음요리소스, 만능마라소스, 만능요리액젓 등에도 QR 레시피를 도입한다.

더본코리아 관계자는 “한식에 대한 세계적 관심에도 불구하고, 조리 과정의 복잡함과 재료 활용 난이도는 한식 세계화의 걸림돌이었다”며, “이번에 도입한 ‘QR 레시피’는 더본코리아의 새로운 시도이자 소스 수출의 핵심 경쟁력”이라고 말했다.