[리얼푸드=육성연 기자] 한돈 전문식품 브랜드 도드람의 ‘캔돈’이 KBS 예능 ‘오래된 만남 추구 3기(이하 오만추)’에서 캠핑 아이템으로 등장했다.

26일 도드람에 따르면 ‘캔돈’은 지난 25일 방송에서 캠핑 바비큐 장면을 통해 ‘간편함+신선함’이라는 제품 특성을 홍보했다.

출연자들은 모닥불 옆에서 즐기는 바비큐 파티에서 캔돈을 직접 개봉해 조리했다. 여성 출연자 솔비는 “진짜 예쁘다”라며 캔돈을 소개했다. 방송 직후 네이버 실시간 검색어에는 ‘캔돈’ 키워드가 오르기도 했다.

도드람 ‘캔돈’은 한입 크기 돼지고기를 투명 창 캔 포장에 담았다. 손질 없이 간편하게 즐길 수 있는 것이 특징이다. 캠핑·피크닉·홈파티 등 야외 활동과 1인 가구에도 최적화된 제품이다. 출시 1년 만에 누적 판매량 5만 5580개를 기록했다.

도드람은 네이버 브랜드스토어에서 ‘오만추’ 연계 프로모션을 진행 중이다. 도드람 관계자는 “캔돈의 소비자 체험을 실질 구매로 연결할 계획”이라고 전했다.