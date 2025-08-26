[리얼푸드=육성연 기자] 스페셜티 커피 브랜드 테라로사가 8월 말까지 전국에 신규 매장 3곳을 연이어 개장한다고 26일 알렸다. 강릉 신라모노그램점(8월 26일), 잠실 한강공원점(8월 27일), 마곡 원그로브점 (8월 29일)이다.

테라로사는 지난 1월 경주점을 시작으로 에버랜드점, 세브란스점 등 올해만 7개의 신규 매장을 열었다. 주요 상권을 중심으로 공격적인 확장 전략을 펼치는 중이다.

26일 문을 여는 ‘강릉 신라모노그램점’은 테라로사의 뿌리라 할 수 있는 강릉의 다섯 번째 매장이다. 매장은 송정 해수욕장 앞 신라모노그램 상가 내에 있다. 안목 해변을 비롯해 관광 명소와 가까워 높은 접근성과 관광객 유입 효과가 기대된다.

신라모노그램점에서는 매장 특화 메뉴로 블렌디드 음료 3종을 소개한다. 100% 망고와 착즙 블러드 오렌지주스를 섞은 ‘100% 애플망고 선셋 블렌디드’, 자몽과 제주산 청귤의 산미가 어우러진 ‘제주 청귤 자몽 선라이즈 블렌디드’, 테라로사 커피 아이스크림과 시그니처 브루를 섞고 초코칩을 더한 ‘커피 앤 초코칩 블렌디드’ 이다. 해당 메뉴는 강릉 신라 모노그램점을 시작으로 주요 매장으로 확대할 예정이다. 또 26일부터는 일주일간 일정 금액 이상 구매 고객에게 스페셜티 파우더 스틱 2종을 증정한다.

오는 27일 개장하는 ‘잠실한강공원점’은 테라로사 최초의 한강뷰 매장이다. 잠실한강공원 내 한강 버스 선착장 3층에 있다. 사방으로 트인 한강 전망은 물론, 롯데타워와 남산타워까지 동시에 조망할 수 있다. 개장을 기념해 테라로사 인스타그램을 통한 인증 이벤트와 일정 금액 이상 구매 시 간편 카페라테 증정 행사를 진행한다.

‘원그로브점’은 서울 강서구 마곡지구 복합 쇼핑몰 ‘원그로브’ 내에 있다. 윈그로브는 다양한 F&B 브랜드가 입점해 있다. 윈그로브점은 오는 29일 개장 당일 음료 구매 고객에게 ‘간편 카페라테(RTD, 바로 마실수 있는)’ 제품을 증정한다. 일정 금액 이상 구매 고객에게 과테말라 산지백을 제공하는 행사도 벌인다.

테라로사 관계자는 “앞으로도 다양한 상권에 진출하며 소비자와의 접점을 더욱 확대해 나갈 것”이라고 전했다.