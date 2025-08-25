[리얼푸드=육성연 기자] 발효유 전문 기업 풀무원다논은 ‘풀무원요거트 그릭’이 2014년 11월 출시 이후 누적 판매 4억 개를 돌파(2025년 6월 기준)했다고 25일 밝혔다.

‘풀무원요거트 그릭’은 우유 대비 단백질 2배, 그리스 크레타 섬 유래 유산균 발효, 진하고 부드러운 식감 등을 차별화 요소로 내세웠다. 10년 연속 국내 그릭 요거트 시장점유율 1위(닐슨 RI 기준, 2015년 1월~2025년 1월)를 기록했다. 지난해 말에는 3억6000만 개 판매 돌파 이후 7개월 만에 4억 개 판매 돌파했다.

풀무원다논은 소비자 수요와 시장 트렌드에 발맞춘 리뉴얼과 신제품 출시가 주효했다고 분석했다. 특히 지난 4월에는 주요 제품인 ‘풀무원요거트 그릭 달지 않은 플레인’을 ‘설탕무첨가 플레인’으로 새로 단장했다.

여름철 한정으로 선보인 시즈널 제품 ‘그릭 프로즌’ 역시 브랜드 성장을 견인했다.

성지예 풀무원다논 풀무원요거트팀 BM은 “이번 누적 판매 4억 개 돌파는 새단장을 비롯한 제품 혁신과 차별화된 마케팅 전략이 만들어낸 결과”라고 말했다.