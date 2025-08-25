[헤럴드경제=장연주 기자] 망고 빙수를 포장해간 손님이 빙수를 대부분 먹고는 섬유질이 너무 많다는 이유로 뒤늦게 환불을 요구했다는 황당한 사연이 전해졌다.

최근 소상공인·자영업자 온라인 커뮤니티 ‘아프니까 사장이다’에는 빙수 가게를 하는 자영업자 A씨 하소연이 올라왔다.

A씨는 “망고 빙수 테이크 아웃(포장) 고객님이 망고 섬유질이 너무 많아서 못먹겠다고 환불 요청을 너무 심하게 하셨다”고 토로했다.

이에 A씨는 “망고 자연적 섬유질이라 먹는 데 지장 없다”고 얘기했다고 한다.

그럼에도 해당 고객은 “아예 못 먹을 정도로 많다”고 항의해 결국 환불 절차를 밟았다.

A씨는 “못먹겠다고 망고 빙수를 들고 왔는데, 이 정도면 다 드신 거 아니냐”고 사진 두장을 공유했다.

사진을 보면, 고객이 먹고 남긴 망고 빙수에는 망고 과육이 몇 개만 남아있고 빙수는 바닥을 드러낼 만큼 대부분을 먹은 상태였다. 또 다른 사진에는 스푼 포장재로 보이는 비닐 안에 식물 섬유질 가닥들이 들어 있었다.

A씨는 “이건 망고 섬유질인데 다 못먹을 정도냐”며 분통을 터뜨렸다.

이 같은 사연에 누리꾼들은 “이미 다 먹은 거 아닌가”, “딱 남긴 만큼만 환불해줘라” 등의 반응을 보였다.