[리얼푸드=육성연 기자] 티젠(TEAZEN)이 프리미엄 꿀차 3종을 새롭게 선보인다고 25일 알렸다.

‘티젠 꿀홍차’는 세계 3대 홍차인 스리랑카 우바홍차와 인도 아쌈홍차를 섞었다. 진하고 부드러운 홍차 풍미가 특징이다.

‘티젠 꿀캐모마일’은 캐모마일꽃에 꿀을 더했다. ‘티젠 꿀애플티’는 국내산 사과와 히비스커스가 들어 있다.

3종 제품은 생분해 피라미드 티백을 사용했다. 100% 사탕수수 유래 PLA 친환경 소재다.

티백 1개 당 열량은 2㎉ 이하다. 따뜻한 물에 2분간 우려낸 뒤 얼음과 찬물을 추가해 시원하게 마실 수 있다. 꿀홍차는 우유와 함께 냉장고에서 서서히 우려내면 냉침 밀크티로 즐길 수 있다.

티젠 관계자는 “홍차나 허브티에 꿀을 넣어 마시는 스페인 꿀차는 국민차로 불릴 정도로 인기 있는 차”라며 “‘티젠 프리미엄 꿀차 3종’은 20년 이상 티(茶)를 연구해 온 티젠의 전문가가 전 세계에서 엄섬한 원료에 국내산 꿀을 더했다”고 소개했다.