[리얼푸드=육성연 기자] 국내 펫푸드 기업 네츄럴코어가 ‘세계 개의 날’(8월26일)을 맞아 반려동물과의 추억을 만들 수 있는 이벤트를 연다고 22일 전했다.

네츄럴코어는 22일부터 오는 26일까지 ‘해피 도그 데이(Happy Dog Day)’ 이벤트를 운영한다. 사은품과 할인 혜택을 제공한다. 네츄럴코어 공식 인스타그램 및 홈페이지를 통해 참여할 수 있다.

네츄럴코어 공식 인스타그램을 팔로우하고 자신의 반려견에게 전하고 싶은 한 마디를 댓글로 남기면 된다. 추첨을 통해 선정된 이벤트 참여자 중 총 30명에게 네츄럴코어 굿즈 5종(손거울·고블렛잔·포스트잇·에코백· 엽서)을 제공한다.

네츄럴코어 공식 홈페이지를 통해서는 이벤트 기간 전 제품 15% 할인 쿠폰을 증정한다. 4만원 이상 구매 시에는 포켓형 치즈 간식 ‘요거바’와 화식 제품 ‘쁘띠키친’으로 구성된 사은품을 제공한다.

세계 개의 날은 반려견 복지에 대한 인식을 높이기 위해 2004년 미국의 동물 복지 활동가 콜린 페이지(Colin Paige)에 의해 제정된 날이다.

정지은 네츄럴코어 마케팅팀 매니저는 “세계 개의 날과 같은 기념일은 반려동물 가족에게 더욱 의미 있는 날로 인식되고 있다”며 “기념일에 작은 즐거움을 더하고자 이번 이벤트를 마련했다”고 전했다.