[리얼푸드=육성연 기자] 크림 새우튀김은 마요네즈와 크림이 들어간 소스를 사용하죠. 하지만 여름에는 보다 상큼한 소스가 어울릴 수 있습니다. 크림소스에 레몬을 넣으면 보다 상큼한 크림 새우튀김이 완성됩니다.

레몬 크림 새우는 아이들도 좋아하는 메뉴입니다. 아이들 간식이나 손님 접대용 메뉴로도 제공하기 좋습니다.

요리 과정에서는 튀김 요리를 안전하게 할 수 있도록 새우 꼬리의 물총을 미리 제거해주세요.

완성된 새우튀김은 소스를 미리 버무리지 않고 따로 제공하는 것을 추천합니다. 튀김 본연의 바삭한 식감을 즐길 수 있습니다. 보다 바삭한 튀김으로 즐기려면 먹기 직전 한 번 더 튀기면 됩니다.

레몬마요새우 (4인분)

주재료 : 새우 20마리, 달걀 1개, 전분 가루 ½ 컵, 빵가루 1컵, 파슬리 약간, 튀김유 적당량

부재료(새우 밑간 재료) : 레몬즙 1큰술, 맛술 1큰술, 소금 ¼ 작은술, 후춧가루 약간

부재료(소스 재료) : 마요네즈 5큰술, 레몬즙 3큰술, 연유 2큰술, 꿀 1큰술

만들기

1. 새우는 이쑤시개를 이용해서 등 쪽의 내장을 제거하고 꼬리를 제외한 머리와 몸통의 껍질을 벗긴다. 꼬리 쪽에 있는 물총은 가위로 자르고 새우 밑간 재료에 10분 잰다.

2. 새우에 전분 가루, 달걀물, 빵가루 순으로 튀김옷을 입힌다. 170도의 기름에서 노릇하게 튀긴다.

3. 볼에 소스 재료를 넣어 고루 섞은 후 새우튀김과 곁들인다.

