[리얼푸드=육성연 기자] 덴마크 왕실 공식 맥주 브랜드 칼스버그(CARLSBERG)가 라거 제품 ‘칼스버그 루나(CARLSBERG LUNA)’를 국내 시장에 출시한다고 22일 알렸다.

‘칼스버그 루나’는 칼스버그만의 독창적인 드라이 호핑(Dry Hopping) 기술이 적용됐다. 국내 시장에는 처음 선보이는 제품이다. 드라이 호핑은 발효의 마지막 단계에 홉을 추가해 풍미를 극대화하는 방식을 말한다.

신제품은 세 가지 홉을 섞었다. 부드러운 첫맛과 꽃향기, 상쾌한 풀 내음이 어우러진 것이 특징이다.

신제품은 9월부터 이마트, 이마트 트레이더스를 비롯한 주요 대형마트와 CU, GS25, 세븐일레븐, 등 편의점에서 만나볼 수 있다.

칼스버그 코리아 관계자는 “이번 ‘칼스버그 루나’는 기존 라거와는 전혀 다른 깊이 있는 맛을 가진다”고 소개했다.

칼스버그는 1847년 덴마크 코펜하겐에서 설립된 글로벌 맥주 브랜드다. 전 세계 150여 개국에 제품을 공급한다.