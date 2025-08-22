[리얼푸드=육성연 기자] 면·소스 전문기업 면사랑이 냉동 간편식 신제품 ‘치즈가득통모짜 매콤까르보볶음면’과 ‘치즈가득통모짜 볼로네제’를 출시했다고 22일 전헀다.

두 제품 모두 100% 모차렐라 치즈만을 사용했다. 당 함량을 낮춰 맛과 건강을 함께 고려한 것이 특징이다. 전자레인지로 단 7분이면 완성된다.

‘치즈가득통모짜 매콤까르보볶음면’은 매콤한 맛을 선호하는 소비자를 위해 기획됐다. 부드럽고 진한 크림소스에 은은한 매운맛을 더했다.

‘치즈가득통모짜 볼로네제’는 정통 미트 볼로냐 파스타를 즐기고 싶은 소비자를 위한 제품이다. 진한 토마토 미트소스에 통모차렐라 치즈를 넣었다.

조리법은 별도의 해동 없이 외포장지만 제거한 뒤, 용기 위 랩은 그대로 둔 채 전자레인지에서 7분간 조리하면 된다. 이후 랩을 제거하고 잘 저어주면 완성이다.

고은영 면사랑 마케팅실 상무는 “치즈가득통모짜 시리즈는 100% 모차렐라 치즈의 깊은 풍미와 건강을 생각한 저당 설계로 차별화된 가치를 더했다”고 말했다.