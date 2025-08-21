프리미엄 주얼리 브랜드 스톤헨지가 올 한해 동안 사용되는 모든 골드를 100% 재생금(Recycled Gold)으로 전환하겠다는 목표를 발표했다. 이는 귀금속 산업 내 지속가능성과 순환경제 실현을 선도하기 위한 전략으로, 글로벌 주얼리 시장에서의 책임 있는 자원 소비로 나아가는 글로벌 추세를 반영한다. 스톤헨지는 이미 2024년 한 해 동안 전체 골드 구매량의 70% 이상을 재생금으로 조달한 바 있다.

재생금은 기존에 사용된 귀금속을 정제하고 가공해 다시 활용하는 소재로, 품질 저하 없이 100% 재활용이 가능하다. 이를 통해 신규 채굴에 따른 환경 파괴와 탄소 배출, 인권 침해 등의 문제를 효과적으로 줄일 수 있다. 스톤헨지가 사용하는 재생금은 업계 최초로 UL 2809 환경 인증을 획득한 한국금거래소FTC 원료로, 국제적으로 검증된 투명성과 신뢰성을 갖췄다.

스톤헨지 관계자는 “재생금 100% 전환은 단순한 목표가 아닌, 주얼리 산업 전반의 지속가능한 미래로 나아가기 위한 선언”이라며, “앞으로도 친환경 소재 활용을 확대하고 공급망 투명성을 강화하는 등 선도적인 지속가능 경영 기업으로 입지를 공고히 하고자 한다”라고 밝혔다.