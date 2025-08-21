[리얼푸드=육성연 기자] 디아지오코리아의 위스키 브랜드 조니워커 (Johnnie Walker)가 ‘조니워커 블루’의 새로운 캠페인인 ‘치얼스 투 마이 석세스 (Cheers to My Success)’를 진행한다고 21일 알렸다.

이번 캠페인은 거창한 업적이 아니더라도, 스스로 만족하고 의미를 느끼는 순간이 바로 성공이라는 메시지를 담았다. ‘조니워커 블루’를 타인뿐 아니라 나 스스로에게 건네는 선물로 제안한다. ‘조니워커 블루’는 스코틀랜드 전역에서 오크통 1만 개당 하나의 비율로 선별한 원액을 섞어 만든다.

조니워커는 배우 조인성, NCT 쟈니, 댄서 허니제이, 손종원 셰프 등 네 명의 앰버서더(홍보대사)와 함께 캠페인 메시지를 전달한다.

캠페인 메시지와 이들의 이야기를 담은 영상과 화보는 라이프스타일 매거진 ‘GQ 코리아’와 조니워커 코리아 공식 SNS(사회관계망서비스)를 통해 차례대로 공개될 예정이다.

맞춤형 각인 서비스도 진행한다. 오는 9월 9일까지 이마트 트레이더스 마곡점에서는 조니워커 블루 병의 앞면에 “Cheers to (이름)’s Success”를 새길 수 있는 현장 각인 서비스를 제공한다.

정동혁 디아지오코리아 마케팅 상무는 “조니워커 블루와 네 명의 앰버서더가 함께하는 이번 캠페인을 통해 소비자들이 각자의 성공을 다시 생각해 보고, 조니워커 블루와 함께 그 순간을 의미 있게 기념하길 바란다”고 말했다.