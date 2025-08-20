[리얼푸드=육성연 기자] 글로벌 배달 피자업체 도미노피자가 자사앱 회원들을 위한 다양한 혜택을 강화한다고 20일 알렸다.

도미노피자는 오는 31일까지 인천/김포/김해 국제 공항 중 원하는 라운지에서 편안히 쉴 수 있는 ‘공항 라운지 이용권 할인 프로모션’을 진행한다. 도미노피자 자사앱으로 랍스터 슈림프 투움바, 불타는 랍슈투 등 프리미엄 피자 중 1종을 구매한 회원이 이용할 수 있다. 개인정보 수집 및 활용 동의 고객 대상으로 자동 응모된다. 이브릿지와의 제휴를 통해 더라운지 ‘공항 라운지 이용권’을 할인된 가격으로 제공한다.

‘2025 로스트아크 굿즈 스페셜 딜’ 행사도 진행한다. 자사앱으로 프리미엄 피자(L) 주문 시 로스트아크 굿즈 세트(피규어 콜드컵 굿즈, 로스트아크 카드팩, 게임 쿠폰)와 콜라 1.25L로 구성된 스페셜 딜을 3000원에 구매할 수 있다.

이 외에도 도미노피자는 모델 손흥민 선수를 응원하는 ‘슈림프로 슛데이 프로모션’도 진행한다. 축구 국가대표팀 A매치 경기와 LA FC 경기일에 맞춰 랍스터 슈림프 투움바 피자, 블랙타이거 슈림프 피자 L 사이즈를 할인한다.

도미노피자 관계자는 “도미노피자 자사앱 회원에게 풍성한 혜택을 전달하기 위해 다양한 프로모션을 진행하고 있다”고 전했다.