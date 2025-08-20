[헤럴드경제=한지숙 기자] 19년 전 실종된 이윤희(당시 29·전북대 수의학과)씨의 아버지와 이씨 실종 사건 영상을 여럿 올린 한 유튜버가 이씨 등신대(사람과 같은 크기의 사진)를 훼손해 조사받은 40대 A씨에 대해 접근 금지 명령을 받았다.

20일 법조계에 따르면 전주지법 형사1단독(황지애 부장판사)은 지난 4월 이씨 아버지와 해당 유튜버에게 A씨에 대한 스토킹 잠정조치 2호(접근금지) 결정을 내렸다.

재판부는 스토킹 피해가 인정된다고 보고 일정 기간 이씨 아버지와 유튜버에게 A씨 주거지, 직장, 그 밖의 일상적인 생활 장소로부터 100ｍ 이내에 접근하지 말 것을 명령했다.

A씨는 이씨의 대학 과 동기다. 최근 자신의 주거지와 출근 길에 이씨 등신대가 설치되자 이 중 일부를 훼손했다. 이씨 가족들은 A씨를 딸의 실종과 연관 지어 A씨의 동선을 따라 일부러 등신대를 설치한 것으로 알려졌다.

재물손괴 혐의로 최근 검찰에 넘겨진 A씨는 경찰 조사에서 “나를 실종사건의 범인으로 모는 게 화가 났다”며 오랜 기간 극심한 스트레스를 받았다고 호소한 것으로 전했다.

A씨 법률대리인은 “A씨는 실종사건 직후 윤희씨 부친을 도와 실종자를 찾는 전단을 배포하기도 했다. 그런데 윤희씨 부친과 유튜버는 오랜 시간이 지나 갑자기 A씨를 범인으로 의심하면서 직장 주변에 이러한 내용(범인으로 의심)의 현수막을 게시했다”고 설명했다.

또 “윤희씨 부친과 유튜버는 법원의 스토킹 잠정조치를 받은 이후에도 A씨의 집 주변과 가족의 출퇴근 동선에 등신대를 설치했다. 이 등신대는 단순한 사진이 아니라 ‘A씨가 실종사건의 범인’이라는 취지의 내용이 담긴 유튜브 동영상 링크가 기재돼 있었다”고 주장했다.

A씨는 이씨 아버지와 이 유튜버를 명예훼손 등 혐의로 고소하는 등 법적 대응에도 나선 상태다.

이씨는 전북대 수의학과에 재학 중이던 2006년 6월 5일 교수와 학과 동료 등 40여명과 종강 모임을 한 뒤 다음 날 새벽 모임 장소에서 1.5㎞ 떨어진 원룸으로 귀가했으나 이후 실종됐다. 이 사건은 19년 동안 이씨 행적조차 파악하지 못한 미제 사건으로 남아 미디어에서도 여러 차례 다룬 바 있다.

사건 당시 경찰은 실종 사건 현장을 보존하지 않은 채 이씨 친구들이 원룸을 치우는 것을 방치했다. 사건 일주일 뒤 누군가 이씨의 컴퓨터에 접속했는데도 이 과정을 명확하게 밝혀내지 못했다.

A씨는 경찰에 이씨를 마지막으로 목격한 것으로 조사된 인물로, 이씨와 어느 정도 친분도 있었다. 당시 경찰 역시 A씨를 유력한 용의자로 보고 수사를 진행했으나 별다른 혐의를 찾지 못한 것으로 알려졌다.