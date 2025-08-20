[헤럴드경제=채상우 기자] 이태원 참사 이후 우울증을 앓던 소방대원이 실종 열흘만에 결국 숨진 채 발견됐다.

20일 경찰에 따르면 이날 낮 12시 30분께 경기도 시흥시 금이동 수도권 제1순환고속도로 인근 교각 아래서 모 소방서 소속 A(30)씨가 숨져 있는 것을 경찰관이 발견했다.

A씨의 시신은 부패가 진행된 상태였던 것으로 전해졌다.

타살 혐의점이 있는지는 알려지지 않았다.

A씨는 지난 10일 오전 2시 30분께 차량으로 남인천요금소를 빠져나온 뒤 우측 갓길에 차를 세운 채 사라져 소방당국과 경찰에 수색 중이었다.

그는 2022년 이태원 참사 사건 현장에 지원을 나간 뒤 우울증 진단을 받고 치료받아 왔으며, 실종 직전에는 가족과 친구들에게 미안하다는 내용의 메모를 남긴 것으로 파악됐다.

A씨는 참사 당시 언론 인터뷰에서 “사망하신 분들을 검은색 구역에서 놓는데 감당이 안 될 정도였다”며 “부모님은 제가 그 현장을 갔던 것만으로도 힘들어하시는데 희생자들의 부모님은 어떤 마음일까. ‘이게 진짜가 아니었으면’이라고 생각했다”고 말했다.

경찰은 A씨의 시신을 수습하고, 자세한 사망 경위를 조사할 방침이다.