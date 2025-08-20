[리얼푸드=육성연 기자] 제이비케이랩이 상사이론(相似理論, Similarity Theory)에 기반한 신제품 ‘보비타신(BOVITACUN) 시리즈’를 선보인다고 20일 알렸다.

보비타신은 전통 약초학과 자연치유 관념에서 유래한 상사이론을 과학적으로 응용한 제품이다. 인체 장기와 유사한 동식물 성분을 섭취하면 해당 장기의 기능이 강화될 수 있다는 개념에 기반한다. 제이비케이랩은 건강한 소의 간, 폐, 심장, 비장, 신장 등에서 추출·정제한 시그널 펩타이드(signal peptide)를 분자량 1000~5000 Da 수준으로 저분자화해 흡수율과 생체이용률을 높였다.

장봉근 제이비케이랩 대표는 “상사이론의 과학적 바탕이 되는 시그널 펩타이드는 난소화성 펩타이드로, 세포 재생에 필요한 단백질을 세포 안으로 운반해 손상된 조직 회복을 돕는다”며 “이론적으로 모든 동물과 식물의 조직에는 재생을 유도하는 시그널 펩타이드가 존재하며, 이를 활용하면 특정 장기와 조직의 기능 회복을 지원할 수 있다”고 설명했다.

제이비케이랩은 이러한 원리를 바탕으로 보비타신 시리즈를 개발했다. 소허파펩타이드분말을 활용한 ‘보비타신 엘유(LU)’는 폐 세포 재생과 폐결핵, 간질성 폐렴, COPD, 폐암 및 호흡기 질환 개선에 도움을 줄 수 있다. 소간펩타이드분말을 함유한 ‘보비타신 리파(LIPA)’는 간세포 재생과 간 기능 회복을 바라는 사람에게 권하는 제품이다.

‘보비타신 파지(PHAGE)’는 소비장에서 유래한 펩타이드다. B세포와 T세포 기능을 조절해 자가면역 및 면역 과민 질환 개선에 기여할 수 있다. 소염통펩타이드를 활용한 ‘보비타신 카디(CARDI)’는 심장세포 보호와 재생을 돕고, 심근경색, 협심증, 저산소증 등 심혈관 질환 관리에 유용하다. ‘보비타신 레날(RENAL)’은 콩팥세포 재생과 기능 개선을 돕고, 신부전, 신장염, 만성 신장질환 관리에 활용될 수 있다.

장봉근 대표는 “이번에 선보인 제이비케이랩의 보비타신 시리즈는 시그널 펩타이드 과학을 실제 치료 보조와 건강 관리 영역으로 확장한 첫 단계”라고 소개했다.

한편 보비타신 엘유와 리파는 전국 2850여 개 셀메드 정회원 약국에서 구매할 수 있다. 보비타신 파지, 카디, 레날은 이달 말부터 차례대로 공급될 예정이다.