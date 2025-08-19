[리얼푸드=육성연 기자] 정식품이 러닝 편집숍 ‘온유어마크’와 함께 ‘러너스다이 챌린지’를 진행한다고 19일 알렸다.

이번 챌린지는 SNS(사회관계망서비스) 러닝 인증 이벤트다. 지난 18일부터 9월 21일까지 약 한 달간 진행한다.

이번 챌린지를 함께하는 ‘온유어마크’는 러닝 스페셜티 편집숍이다. 서울과 부산에서 매장을 운영한다.

참여 방법은 하루 30분 이상 러닝 후 정식품 공식 인스타그램 계정의 프로필 링크에서 ‘러너스다이챌린지’ 스티커를 다운받아 인증샷을 꾸민 뒤, 필수 해시태그와 함께 개인 SNS 계정에 올리면 된다. 당첨자는 오는 9월 30일 정식품 공식 인스타그램을 통해 발표될 예정이다.

정식품은 챌린지 참여자 중 총 20명을 선정해 온유어마크 상품권(20만원), 그린비아 프로틴밀 ACTIVE(액티브) 1박스, 그린비아 에너지젤 ACTIVE 1박스 등을 증정, 총 4백만원 상당의 경품을 제공한다.

정식품 ‘그린비아’ 관계자는 “최근 2030 세대를 중심으로 러닝에 관한 관심이 높아짐에 따라 ‘온유어마크’와 함께 꾸준한 운동 습관을 형성할 수 있는 이벤트를 기획했다”며 “이번 챌린지를 통해 러닝 기록을 개성 있게 인증하며 재미와 성취감을 전달할 예정”이라고 말했다.