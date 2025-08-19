[리얼푸드=육성연 기자] 이디야커피가 글로벌 게임 ‘붕괴: 스타레일’과의 협업을 진행한다고 19일 알렸다. 오는 19일부터 9월 15일까지 진행한다.

이번 협업은 붕괴: 스타레일의 캐릭터 ‘스파클’과 ‘어벤츄린’을 활용했다. 이디야커피 대표 메뉴를 활용한 전용 세트 구성과 혜택을 선보인다.

19일부터 전국 이디야커피 매장에서 붕괴: 스타레일 협업 세트를 구매하면 캐릭터 포토카드 1매(랜덤) , 게임에서 사용할 수 있는 아이템 교환 쿠폰 1매가 한정 수량으로 제공된다. 세트는 아메리카노, 딸기 듬뿍 라떼, 아샷추, 아망추 등으로 구성했다. 배달의민족, 요기요, 쿠팡이츠에서 주문할 경우 포토카드와 쿠폰이 각 2매씩 증정된다.

이디야멤버스 앱을 통한 한정판 굿즈 사전 예약도 진행한다. 아크릴 블록과 아크릴 스탠드, 이디야 기프트카드(1만원권)으로 구성된 굿즈는 이디야멤버스 앱에서 수령 매장을 선택해 예약할 수 있다. 19일 오전 10시부터 선착순으로 접수가 시작된다. 준비된 수량 소진 시 예약은 조기 마감될 수 있다. 사전 예약한 고객은 예약한 가맹점에서 결제 후 굿즈를 받을 수 있다.

이디야커피 네이버 공식 스마트스토어에서는 캐릭터별로 구성된 솜 인형 키링, 아크릴 코롯토, 마우스패드 세트를 한정 판매한다. 포토카드 인증 SNS 이벤트, 쿠폰 교환권 응모 이벤트, 멤버스 픽업주문 고객 대상 텀블러 경품 이벤트 등도 있다.