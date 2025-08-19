[리얼푸드=육성연 기자] 대상의 김치 브랜드 종가(JONGGA)가 영국 런던 빅토리아 파크에서 열리는 ‘All Points East 2025(이하 APE)’에 참가한다고 19일 밝혔다.

8월 15~16일에 이어 22~24일까지 열리는 ‘APE’는 매년 약 20만 명 이상의 관람객이 찾는 런던의 인기 뮤직 페스티벌이다. 세계적인 아티스트 공연은 물론 지역 주민들을 위한 영화 상영, 거리 공연, 마켓 등 다양한 문화 콘텐츠가 어우러진 복합 문화행사다.

대상 종가는 팝업 행사나 푸드트럭 등 ‘김치 블라스트’ 행사를 선보인다. 지난 15일과 16일 이틀 동안 약 6000명의 방문객이 종가 부스를 찾았다.

이번 종가 부스는 김치를 보고 느끼고 맛볼 수 있는 경험존, 테이스팅존, 게임존 등 다양한 체험 공간으로 구성됐다. 부스 외관은 김치냉장고를 모티프로 한 대형 ‘김치 쿨러(Kimchi Kooler)’로 꾸며졌다.

이번 ‘APE 2025’에서는 종가 단독 부스 운영뿐만 아니라, 페스티벌의 공식 벤더로 참가하는 3개 인기 레스토랑 협업을 통해 종가 김치를 활용한 특별 메뉴도 선보인다.

이경애 대상주식회사 김치글로벌사업본부장은 “이번 페스티벌은 유럽 소비자들에게 발효식품인 김치를 새롭고 유쾌한 방식으로 소개하고, 종가만의 차별화된 브랜드 경험을 확대하는 기회가 될 것”이라고 말했다.

한편, 종가는 지난 2023년 폴란드 신선 발효 채소 전문업체 ChPN(Charsznickie Pola Natury)과 합작법인 ‘대상ChPN 유럽’을 설립하고, 폴란드 크라쿠프에 공장 신설을 추진 중이다.