[헤럴드경제=장연주 기자] 휴양지 주변 정자에 텐트를 치고 심지어 바닥에 텐트를 고정하는 나사못까지 박아둔 ‘얌체 캠핑족’이 등장해 공분을 사고 있다. 이에 삼척시는 이번 사안과 관련한 민원을 접수해, 텐트 자진 철거를 권고했으며 결국 철거가 이뤄진 것으로 전해졌다.

지난 18일 한 온라인 커뮤니티에는 강원 삼척 하맹방 해수욕장 인근 정자를 촬영한 사진이 올라왔다.

사진에는 정자 한 가운데에 텐트가 쳐져 있으며, 정자 바닥에 나사못까지 박아둔 상태였다.

이 사진을 공유한 A씨는 “해수욕장 정자에 텐트 치고 나사까지 박은 사람이 우리나라 사람 맞을까요”라며 “어떻게 자기 텐트 친다고 정자 마룻바닥을 뚫을 수가 있는지”라고 지적했다.

A씨는 이어 “캠핑장 갈 돈 없으면 그냥 집에 있어라. 혹시 삼척시청 분들은 글 보거든 CCTV 찾아서 법적 처벌 바란다”고 덧붙였다.

이 같은 사진을 본 누리꾼들도 “저런 거 하면 안된다는 거 잘 알텐데”, “벌금을 세게 물려야 한다” 등의 반응을 보이며 비판했다.

한편, 이 같은 행위는 처벌될 수 있다.

2023년 개정된 해수욕장법 시행령에 따르면 해수욕장 소재 지역 관리청은 허가 없이 설치된 시설물에 대해 시설물 제거와 원상회복 등을 명령할 수 있다.

삼척시도 이번 사안과 민원을 접수해, 하맹방 해수욕장 개장(7월 9일) 전 텐트 자진 철거를 권고했으며 전반적인 정자 보수도 마쳤다.

시 관계자는 “계도 조치를 이행해 추가 처분은 내리지 않았다”며 “정자 상태가 전체적으로 낡아 보수 작업도 실시했다”고 말했다.