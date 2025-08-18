[리얼푸드=육성연 기자] 농림축산식품부와 한식진흥원이 추진 중인 ‘전통주 벨트’가 팝업열차 상품을 선보인다고 18일 알렸다. 오는 9월 6일, 정규 운영에 앞서 단 하루만 진행한다.

이번 상품은 안동시와 코레일관광개발이 공동 기획·운영한다. ‘안동 더 다이닝’을 주제로, 전통주와 조화를 이루는 지역 미식과 문화 콘텐츠를 연계해 구성했다. 10월부터 본격 운영될 전통주 벨트를 가장 먼저 경험할 수 있는 상품이다. 본 상품은 50% 이상 할인된 특가로 제공된다. 다양한 혜택 및 현장 이벤트도 함께 마련된다.

한식진흥원이 추진 중인 K-미식벨트 조성 사업은 우리나라 각 지역의 미식 자원을 벨트 형태로 연결해 관광자원으로 육성하는 사업이다. 올해에는 광주광역시의 ‘김치벨트’, 안동시의 ‘전통주 벨트’, 금산군의 ‘인삼벨트’를 조성 중이다.

이번 전통주 벨트 팝업열차 상품은 코레일관광개발 공식 홈페이지를 통해 예약할 수 있다.

이규민 한식진흥원 이사장은 “하루뿐인 특별한 여정으로 전통주에 대한 이해를 넓히고, 우리 식문화의 깊이를 체험할 수 있는 기회를 원하는 여행객들이 많이 참여하길 희망한다”라고 전했다.