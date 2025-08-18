[리얼푸드=육성연 기자] 국내 돼지고기 시장에서 ‘도드람한돈’이 소비자가 가장 먼저 떠올리는 대표 브랜드로 자리매김했다.

18일 도드람한돈에 따르면 한돈 전문 식품 브랜드 도드람은 외부 리서치 전문기관에 의뢰한 설문조사 를 공개했다. 돼지고기 취식 경험이 있는 전국 25세~59세 2200명에게 국내 브랜드 인식 조사를 진행한 결과다.

전체 응답자 중 브랜드 관여도가 높은 30~50대 여성 1000명을 대상으로 한 조사에서 ‘도드람한돈’은 돼지고기 최선호 브랜드(44.5%), 보조인지도(87.3%), 주구인 브랜드(44.7%)에서 10년 연속 1위를 차지했다. 돼지고기 브랜드 최초 상기도(9.5%)는 5년 연속 1위다. 최초 상기도는 소비자들에게 가장 먼저 생각나는 브랜드, 보조 인지도는 해당 브랜드에 대해 소비자가 ‘알고 있다’는 것을 의미다.

프리미엄 돼지고기를 연상시키는 요소로는 품종 차별화(22.0%)가 가장 많이 꼽혔다. 이어 무항생제 돼지(21.9%), 맛 차별화(17.7%) 순이었다.

돼지고기 판매 용량과 패키지 선호도 조사에서는 ‘1인분 포장 상품을 쉽게 구매할 수 있으면 좋겠다’는 응답이 47.7%였다. ‘다인분으로 판매하되 1인분씩 소포장된 상품이 있으면 좋겠다’는 응답이 68.9%로 집계됐다.

박광욱 도드람 조합장은 “이번 조사는 브랜드 인지도뿐 아니라 실제 소비자 행동과 구매 경험을 함께 반영한 결과라는 점에서 의미가 크다”며 “앞으로도 설문에서 나타난 소비자 의견을 적극 반영하겠다”고 말했다.