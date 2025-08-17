[리얼푸드=육성연 기자] 일본에서 즉석 된장국(미소국) 시장이 확대되고 있다고 한국농수산식품유통공사(aT)가 전했다.

일본식량신문에 따르면, 작년 일본의 즉석 된장국 시장 규모는 전년 대비 4.5% 증가한 748억엔(약 6997억원)에 달했다. 처음으로 700억엔대를 돌파한 2023년도를 넘어서며 사상 최고치를 기록했다.

일본정책금융공사가 성인 2000명에게 진행한 ‘소비자 동향 조사’에 따르면, ‘간편함’을 중시하는 소비 성향은 40.3%(전년 대비 4.8% 증가)다. 조사 시작 이래 처음으로 40%를 돌파했다.

인기 요인으로는 프리즈드라이(동결건조) 방식의 저염 제품, 분말 타입, 그리고 저염 분말 제품의 인기를 꼽을 수 있다. 특히 저염 제품은 건강을 중시하는 소비자의 관심을 끌고 있다.

또 POS(판매 시점 정보관리) 데이터 분석에 따르면, 10식 이상이 포함된 대용량 제품, 동결건조 블록 타입 제품이 수요가 증가하고 있다. 한 번에 개봉·섭취할 수 있는 간편함, 가벼운 무게, 우수한 보존성 등이 긍정적인 평가를 얻고 있다.

재해 대비용 수요도 있는 것으로 파악된다. 아사히그룹식품은 ‘롤링 스톡 BOX(비상식량 키트)’를 온라인 사이트에서 판매한다. 이 제품은 아침·점심·저녁 식사 세트와 즉석밥으로 구성된다. 죽, 수프, 된장국 등이 들어 있다. 최대 18식, 3일분의 비상식으로 활용할 수 있다.

aT 관계자는 “즉석 미소국 제품처럼 한국의 간편한 즉석 스프 역시 다양한 선택지 중 하나로 자리 잡을 가능성이 있을 것”이라고 조언했다.