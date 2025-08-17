[리얼푸드=육성연 기자] 베트남 농업 시장에서 스마트팜 전환 수요가 본격화되고 있다고 한국농수산식품유통공사(aT)가 전했다. 기후위기 대응과 농업 생산성 향상을 위해서다.

베트남 정부는 블록체인 기반 농산물 이력 관리, 농기계 자동화 보급, 스마트팜 인증제도 도입 등 제도적인 스마트팜 기반을 강화하고 있다. 또한 ODA 시범사업, 기술이전 기반 합작법인 설립 등 외국 기업과의 협력 모델도 적극 검토 중이다.

베트남 정부는 디지털 기술을 적용한 스마트 농업 육성을 주요 정책 목표로 설정했다. 2022년 ‘결의안 19/NQ-TW/2022’를 발표했다. 해당 결의안에서는 농산물 공급망 관리에 블록체인 기술을 도입하여 생산 과정 전반의 투명성을 강화하는 방안을 제시한다.

민간 대기업의 선도적인 투자와 기술 도입도 확대되고 있다. 대표적으로 마산그룹 산하의 마산 미트라이프(Masan Meat Life), 윈에코(WinEco), 비나밀크(VINAMILK) 등은 대규모 농장 운영과 함께 스마트팜 솔루션을 도입했다. 수직농장, 생산 자동화, 온실 환경 제어, 경작 및 수확 기계 등 첨단 기술을 바탕으로 농업 전반의 현대화를 추진 중이다.

베트남 스마트팜 시장에는 한국 기업들도 활발히 진출하고 있다. 한국 언론에 따르면, 어밸브는 빈푹성에서 새싹삼 스마트팜 식물공장 기술이전을 완료하고, AI 기반 딸기 재배 솔루션 제공을 추진 중이다. 또한, 이수화학은 작년 말 베트남 현지 기업과 합작법인을 설립했다. 롱안성에 수직농장을 조성해 한국산 딸기 생산을 추진 중이다. 충북에 있는 바이오플랜사는 베트남에 인삼 수출을 위해 현지 기업과의 협력을 이어가고 있다.

aT 관계자는 “베트남 정부는 농업 개발과 국제 협력을 적극 추진하고 있다”며 “Agri Vietnam과 같은 농업 전시회는 베트남 내 농업 트렌드를 실시간으로 점검하고, 바이어와 유통 채널을 확보하는 데 유용한 기회가 될 수 있다”고 말했다.