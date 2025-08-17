[리얼푸드=육성연 기자] 딸기와 초콜릿으로 만든 디저트 ‘모랑구 두 아모르(morango do amor)’가 브라질에서 인기를 끌고 있다.

한국농수산식품유통공사(aT)에 따르면, 이 디저트는 포르투갈어로 ‘사랑의 딸기’를 의미한다. 브라질 대표 초콜릿 ‘브리가데이루(brigadeiro)’로 딸기를 감싼 뒤, 그 위에 설탕 코팅을 입힌다.

브라질의 온라인 음식 주문·배달 플랫폼 iFood에 따르면, 7월 한 달간 모랑구 두 아모르의 주문 건수는 6월 대비 전국적으로 25배, 상파울루에서는 약 50배 증가했다. 2024년 해당 디저트의 누적 주문 건수는 10만300건에 불과했으나, 2025년에는 7월까지 이미 29만건에 도달했다.

대규모 디저트 체인뿐만 아니라 소규모 개인 디저트점까지 모랑구 두 아모르를 판매하는 곳이 증가했다.

다만 모랑구 두 아모르의 납품업체들은 딸기 수급에 어려움을 겪고 있다. 현지 관계자에 따르면, 브라질에서 딸기를 가장 많이 생산하는 지역인 미나스 제라이스 주는 9월이 되어서야 최대 수확기를 맞이한다. 이는 상파울루 주와 리우그란지두술 주와 같은 다른 주요 딸기 공급 지역도 마찬가지다.

aT 관계자는 “올해 3월, 한국산 딸기의 브라질 수출 검역 협상이 타결되어 중남미 국가 중 최초로 브라질로 딸기 수출이 가능해졌다”고 말했다. 이어 “관련 수출업자들은 ‘모랑구 두 아모르’처럼 현지에서 유행하는 음식 트렌드를 분석해야 할 것”이라고 말했다.