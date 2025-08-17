[리얼푸드=육성연 기자] ‘맥주의 나라’로 잘 알려진 독일에서 최근 몇 년간 전통 맥주를 포함한 주류 소비가 꾸준히 감소하고 있다.

코트라(KOTRA)에 따르면 독일 연방통계청(Destatis) 자료에서 2024년 독일 내 맥주 판매량은 전년 대비 약 2% 감소했다. 2014년과 비교하면 13.7%가 줄어든 수치다.

반면 무알코올 맥주는 뚜렷한 성장세를 보인다. 무알코올 맥주 생산량은 지난 10년간 두 배 증가했다.특히 건강을 중시하는 젊은 세대를 중심으로 확산하고 있다.

현재 많은 독일 양조장은 무알코올 맥주를 보조 제품이 아닌 주요 제품군으로 다루면서 투자를 확대하고 있다.

독일 양조협회(Deutscher Brauer-Bund) 대표 아이혤레(Holger Eichele)는 “무알코올 제품의 성장은 계속될 것”이라며 “전국적으로 이미 800종이 넘는 다양한 무알코올 맥주가 출시돼 있다”고 말했다. 클래식한 라거 스타일뿐만 아니라, 밀 맥주, 에일 맥주 등 다양하다. 레몬, 자몽, 라임 등 과일 향을 가미한 제품들도 인기다.

유자 맛 무알코올 맥주 ‘서울브리즈’를 현지에서 생산·판매 중인 최민희 TOMO앤 대표는 코트라를 통해 “독일의 무알코올 맥주는 단순한 대체재가 아닌 차별화된 맛과 콘셉트가 필요하다”고 말했다. 특히 “유자는 원재료 단가가 높은 편이지만, 독일에서는 고급 식재료로 인식되는 경우가 많아 파인다이닝 레스토랑이나 프리미엄 식음료 시장에서 좋은 반응을 보인다”고 말했다.