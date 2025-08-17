[리얼푸드=육성연 기자] 미국에서 말차(matcha)가 Z세대에게 인기를 누리고 있다.

말차는 물이나 우유에 섞었을 때 부드럽고 풍부한 식감을 주어, 일반 녹찻잎을 우리는 방식과는 또 다른 풍미를 선사한다. 녹차 수확 전 햇빛을 차단해 재배한 잎을 찐 뒤 말려 곱게 갈아서 만든다. 항산화 성분인 카테킨이 풍부한 것이 특징이다.

코트라(KOTRA)에 따르면 말차는 최근 미국에서 관련 상품이 빠르게 확산하며 돌풍을 일으키고 있다. 소비자들은 사회관계망서비스(SNS)를 통해 말차 제품 후기를 공유하거나 자신만의 레시피를 소개한다.

소비량도 크게 늘었다. 시장조사기관 그랜드뷰리서치에 따르면 미국의 말차 시장 규모는 2024년 4억7870만달러(6627억원)로 글로벌 시장의 22.5%를 차지했다. 보고서는 동 시장이 오는 2030년까지 연평균 8.3% 성장할 것으로 내다봤다. 제품 타입 별로는 파우더 제품이 전체 매출 가운데 가장 큰 비중을 차지했다. 물이나 우유 등에 섞어서 완성 시키는 인스턴트 프리믹스 제품이 가장 높은 성장세를 기록할 것으로 전망된다.

월스트리트저널(WSJ)은 지난 6월 커피 체인 블랭크 스트릿 커피(Blank Street Coffee)의 성공을 조명하면서 그 비결로 10대를 사로잡은 말차 드링크를 꼽았다. 2020년 뉴욕 브루클린에서 커피 카트로 출발한 블랭크 스트릿 커피는 벤처캐피털의 투자를 등에 업고 최근 수년간 매장 수를 빠르게 늘려왔다. 달콤하고 화려한 색감의 말차 드링크로 인기다.

WSJ는 “또래 친구들 손에 블랭크 스트릿 커피 컵이 들려 있는 모습을 쉽게 볼 수 있다”고 소개했다. 블랭크 스트릿 커피의 공동 설립자(Issam Freiha)는 WSJ과의 인터뷰에서 “말차는 믹솔로지(Mixology·여러 재료를 혼합해 새로운 음료를 만드는 기법)에 최적화된 재료”라고 말했다.

뉴욕의 한 식품 소매업계 관계자는 코트라를 통해 “‘말차 맛’은 이제 식품 시장에서 ‘딸기 맛’, ‘초콜릿 맛’처럼 하나의 카테고리자리 잡고 있다”며, “과거에도 일부 제품이 ‘말차 맛’ 또는 ‘그린티 맛’으로 출시됐지만, 최근 말차 열풍으로 많은 식품업체들이 경쟁적으로 말차 함유 제품을 선보이고 있다”고 말했다.