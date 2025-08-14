[리얼푸드=육성연 기자] 샘표가 초등학교 대상 온라인(Zoom) 쿠킹클래스 ‘즐요일(즐겁게 요리하는 날)’에서 참가 어린이에게 호응을 얻은 레시피 3종을 공개했다. 로제 떡볶이, 커리 삼각김밥, 순두부계란수프다.

‘즐요일’은 2023년 아이들의 심리적 회복과 건강한 생활 습관 형성을 돕기 위해 기획한 프로그램이다. 이후 요리가 자존감을 높이고 우울감을 극복하는데 도움이 된다는 점이 공감을 얻으며 지금까지 서울·경기·인천 지역 43개 초등학교에서 2500명 넘는 아이들이 ‘즐요일’에 참여했다.

샘표 ‘즐요일’ 레시피는 맛과 영양은 물론, 아이들이 요리를 처음부터 끝까지 스스로 해낼 수 있도록 설계됐다. 칼과 불사용을 최소화하고 조리 과정도 단순화해, 요리에 처음 도전하는 아이들도 쉽게 따라 할 수 있다.

즐요일에서 ‘만들어 보고 싶은 메뉴’ 1위로 꼽힌 ‘로제 떡볶이’는 ‘폰타나 밀라노 크림치즈 로제 파스타소스’에 떡을 넣고 전자레인지로 조리하면 완성이다. 소시지, 어묵, 치즈 등을 곁들여도 좋다.

간편한 ‘커리 삼각김밥’도 인기 메뉴다. 코코넛 밀크를 담아 부드러운 ‘티아시아 푸팟퐁커리’를 밥과 섞어 삼각김밥 틀에 꾹 눌러 담아 완성한다.

냉장고 속 일상 재료와 ‘연두’만 있으면 국물요리 ‘순두부계란수프’도 손쉽게 요리할 수 있다. 연두 밑국물에 순두부와 계란, 참기름을 넣고 전자레인지에 5분간 조리하면 된다.

샘표 관계자는 “아이들이 요리의 즐거움을 경험할 수 있도록, 지금까지 ‘즐요일’에 참여한 2천여 명의 어린이들에게 가장 사랑받은 레시피 3가지를 공개한다”고 말했다.

로제 떡볶이

재료: 폰타나 밀라노 크림치즈 로제 싱글 파우치 파스타소스 1봉(150g), 떡볶이 떡 12개, 비엔나 소시지 2개, 어묵 1/2장, 피자치즈 3스푼, 물 1/2컵

1. 전자레인지 사용이 가능한 내열 용기에 떡볶이 떡과 물을 넣고 전자레인지에 1분 30초 조리한 후, 물은 버린다.

2. 떡 위에 폰타나 파스타소스와 소시지, 어묵 등 추가로 넣고 싶은 재료를 넣고 골고루 잘 섞는다.

3. 취향에 따라 치즈 등을 올린 후 랩을 씌워 전자레인지에 2분간 조리하면 완성.

커리 삼각김밥

재료: 밥 1/2공기, 티아시아 푸팟퐁커리 1/2스푼, 김 1/2장, 맛살 1/2개, 마요네즈 1스푼

1. 요리 볼에 밥, 티아시아 커리, 먹기 좋은 크기로 찢은 맛살, 마요네즈를 넣고 골고루 섞은 후 전자레인지에 2분간 데운다.

2. 커리 밥을 삼각형 모양으로 만들어 김 1/2장 위에 놓고 삼각형 모양으로 접으면 완성.

순두부계란수프

재료: 순두부 1/2봉, 계란 1개, 대파 5cm(10g), 연두순 1스푼, 물 1컵(200ml), 참기름 약간, 깨 약간

1. 순두부와 대파는 먹기 좋게 손질한다.

2. 전자레인지 사용 가능한 내열 용기에 물(200ml)와 연두1스푼을 넣고 골고루 섞는다. 순두부와 대파, 계란 1개, 참기름을 모두 넣는다.

3. 내열 용기에 랩을 씌우고 전자레인지에 5분간 조리한 뒤, 마지막에 깨를 뿌린다.