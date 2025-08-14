[리얼푸드=육성연 기자] 캐주얼 간편식 브랜드 허닭이 오는 15일 개최되는 ‘2025 주짓수코리아 챔피언십 토너먼트’를 후원한다.

‘주짓수코리아 챔피언십 토너먼트’는 주짓수 선수 양성과 한국의 주짓수 대중화를 위해 2009년부터 개최되고 있는 주짓수 대회다. 허닭은 2024년에 이어 올해도 대회 후원에 참여한다. ‘2025 주짓수코리아 챔피언십’은 15일 충무스포츠센터에서 약 400명의 선수가 참가한 가운데 진행될 예정이다.

허닭은 주짓수코리아 챔피언십 후원 외에도 다양한 스포츠 분야 후원에 앞장서고 있다. 모회사 프레시지와 함께 대한역도연맹과 후원 협약을 체결해 2024년부터 2년간 매년 2천만 원 상당의 프레시지∙허닭 제품을 지원하고 있다.

프로야구 전준우, 손아섭 선수에도 제품 지원을 해오고 있다. 또, 오는 10월에 개최되는 ‘2025 뉴런 한강마라톤’에도 스폰서로 참여, 제품 후원을 진행할 예정이다.

허닭 관계자는 “허닭은 건강을 지향하는 다양한 간편식을 선보이며, 그간 다양한 스포츠 분야 후원에도 적극 참여해왔다”며 “허닭은 한국 주짓수에 관한 관심 증대를 위해 꾸준히 주짓수코리아 챔피언십 토너먼트에 후원해 온 만큼, 대회의 지속적인 개최가 한국 주짓수 활성화에 도움이 되길 바란다”고 말했다.