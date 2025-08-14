[리얼푸드=육성연 기자] 식물성 음료 브랜드 아몬드브리즈가 지난 6월부터 진행한 ‘오 마이 브리즈’ 디자인 공모전의 수상작을 공개했다고 14일 알렸다.

이번 공모전은 아몬드브리즈의 브랜드 감성과 가치를 시각적으로 표현할 수 있는 창의적인 패키지 디자인을 발굴하기 위해 기획됐다. 총 1495건의 작품이 접수됐다. 내부 심사와 소비자 투표를 거쳐 최종 수상작 3점이 선정됐다. 1만여 명의 소비자가 온라인 투표에 참여해 아몬드브리즈의 새로운 얼굴을 함께 선택했다.

수상작은 총 3점이다. 각각 브랜드의 가치를 창의적으로 표현한 점이 특징이다.

‘아몬드브리즈의 작은 비밀’은 아몬드 음료가 만들어지는 과정을 동화처럼 풀어내, 순수한 브랜드 이미지를 강조했다. ‘아몬드★브리즈’는 여름의 청량함과 젊고 활기찬 이미지를 시각적으로 표현했다. ‘ㅇㅁㄷㅂㄹㅈ’는 브랜드명을 초성으로 나타내는 감각적인 타이포그래피로 정체성을 재해석했다.

수상자에게는 각각 상금 700만 원, 500만 원, 300만 원이 수여될 예정이다. 공모전과 수상작에 대한 자세한 내용은 아몬드브리즈 공식 인스타그램에서 확인할 수 있다.

한편, 아몬드브리즈는 100% 캘리포니아산 프리미엄 아몬드로 만든 식물성 음료다. 세계 최대 아몬드 전문 기업 블루다이아몬드와 매일유업이 합작해 선보이는 브랜드다.