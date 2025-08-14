[리얼푸드=육성연 기자] 정관장 남성 건강 전문 브랜드 ‘알엑스진’이 광복 80주년을 맞아 ‘8.15 기념 정관장 홍삼오일 보훈 감사 캠페인’을 진행한다고 14일 알렸다.

정관장은 오는 15일부터 24일까지 10일간 캠페인을 진행한다. ‘알엑스진’ 제품 기부활동과 구매 혜택을 제공할 예정이다.

KGC인삼공사는 먼저 국가유공자 및 그 가족에게 1억원 상당의 ‘홍삼오일 알엑스진 클린’ 제품을 기부하며 감사의 마음을 전한다. 또한, 캠페인 기간 선착순 1000명에게는 ‘홍삼오일 알엑스진 클린’ 제품 2개 구매 시 동일 제품 1개를 추가 증정하는 행사도 진행한다.

이번 혜택은 국가유공자 및 그 가족, 군인∙경찰∙소방업무 종사자가 정관장 멤버스 가입 시 제공된다. 더 많은 고객이 참여할 수 있도록 1인당 1회로 제한된다. 행사는 정관장 오프라인 매장에서 진행한다.

‘홍삼오일 알엑스진 클린’은 전립선 건강에 도움을 주는 제품이다. 정관장이 5년간 연구 끝에 식약처로부터 전립선 건강 개별인정형 원료로 공식 인정받은 홍삼오일을 주원료로 한다.

홍삼오일은 홍삼 1뿌리에서 단 0.05g만 추출되는 귀한 소재다. 홍삼오일을 추출하는 초임계 공법은 55~65도의 저온에서 이산화탄소를 이용해 오일을 추출하는 최첨단 방식을 활용한다.

KGC인삼공사 관계자는 “이번 캠페인은 광복의 의미를 다시 되새기고, 나라를 위해 희생하신 고귀한 분들께 보답을 드리기 위해 준비했다”고 말했다.