[리얼푸드=육성연 기자] 정식품이 ‘고단백 두유 플레인’ 출시를 기념해 ‘베지밀 단백충전V모녀리그’ 이벤트를 진행한다고 13일 알렸다.

이번 이벤트는 모녀가 2인 1조로 참여해 총 6번의 미션을 수행하게 되며, 완주 시 100팀에게 총 2000만원 상당의 경품이 제공된다.

이벤트 참가 접수 기간은 오는 20일까지다. 총 100팀(모녀 2인 1조)을 선정한다. 참가자들은 9월 1일부터 10월 19일까지 약 두 달간 총 6개의 미션을 수행하는 모습을 개인 SNS 채널(인스타그램, 블로그, 유튜브)에 올리면 된다. 베지밀 공식 인스타그램 계정을 태그한 뒤 필수 해시태그를 포함해야 한다.

최종 우수팀에게는 1등 프랑스 여행 상품권(1팀), 2등 제주도 여행 상품권(3팀)이 주어진다. 이벤트에 참가하는 팀 전원에게는 ‘베지밀 단백충전 키트’가 제공된다. 두 달 동안 모든 미션을 성실히 수행한 팀에게는 신세계상품권 3만원을 증정한다(1~2등 수상 팀 제외).

이외에도 미션별 우수팀을 선정해 ‘올리브영 기프트 카드 10만원’, ‘풀리오 종아리 마사지기 V3’, ‘LG 프라엘 수퍼폼 갈바닉 부스터’ 등을 제공할 예정이다.

‘베지밀 고단백 두유 플레인’은 설탕을 넣지 않아 담백한 콩 본연의 맛을 살린 제품이다. 기존 두유(6g) 대비 두 배 많은 식물성 단백질 12g과 근육 합성에 도움을 주는 필수 아미노산 BCAA, 체내 에너지 대사에 필요한 비타민B군 등을 함유했다.

정식품 관계자는 “이번 ‘베지밀 단백충전V모녀리그’는 엄마와 딸이 고단백 두유 플레인을 마시며 일상 속에서 서로의 건강을 챙기고, 간편하게 단백질을 충전하는 저당고단 습관을 만들 수 있도록 기획한 서포터즈 활동”이라고 말했다.