[리얼푸드=육성연 기자] 서울 용산구에서 아코르 그룹 4개 호텔을 운영하는 서울드래곤시티가 당일 방문 고객에게도 다양한 혜택을 제공하는 행사를 선보인다고 13일 밝혔다.

먼저, 이국적인 해변 분위기를 만끽할 수 있는 루프톱 다이닝 공간 ‘카바나 시티(CABANA CITY)’에서는 런치 세트부터 무제한 생맥주와 함께 즐기는 바비큐 요리까지 다채로운 메뉴를 마련했다. 물놀이 후 휴식을 원하는 고객을 위해 디너 세트 등과 함께 구성한 패키지도 제공한다.

숙박에 상관없이 호텔 방문객 대상으로 자체 캐릭터 ‘드라코‘ 굿즈를 증정하는 이벤트도 있다. 서울드래곤시티 SNS(사회관계망서비스) 채널 팔로우 등 단계별 미션을 완료하면, ‘태닝 드라코’ 띠부씰을 증정한다. 5종을 모두 모은 고객은 비치백과 비치타월 등으로 구성된 ‘베이비 드라코’ 굿즈 세트를 받을 수 있다. 해당 세트를 SNS 채널에 인증한 고객에게는 호텔 숙박권 및 ‘푸드 익스체인지’ 식사권 등 경품도 제공한다.

‘그랜드 머큐어’ 1층 로비와 3층 ‘알라메종 와인 앤 다인’에서는 ‘URBAN OASIS : 조형의 휴식’을 주제로 한 작품 전시를 연다. 총 8인의 작가가 선보이는 다양한 조형물이 공간 곳곳에 배치된다.

서울드래곤시티 관계자는 “휴가철을 맞아 숙박을 하지 않아도 호텔에서 문화 체험을 비롯한 혜택과 콘텐츠를 즐길 수 있도록 프로그램을 구성했다”고 말했다.