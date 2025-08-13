[리얼푸드=육성연 기자] 미식 트렌드에 따라 요리에 향미를 더해주는 향채소가 주목받고 있다. 지중해 연안에서 많이 쓰는 펜넬(Fennel), 릭(leek)이 대표적이다. 각각 전통 식재료인 양파와 파를 닮아 친숙함을 준다. 동시에 새로운 지중해 미식 경험을 제공한다는 점이 매력 요인이다.

온라인 마켓에서도 이러한 트렌드를 확인할 수 있다. 트렌드에 민감한 리테일 테크 기업 컬리의 관계자는 “펜넬이나 릭 처럼 고급 레스토랑에서 맛봤던 향채소를 이제는 가정에서도 간편하게 배송받을 수 있게 되면서 요리에 활용하는 경우가 많아졌다”고 말했다. 이어 “국내에선 다소 낯선 채소지만, 레시피나 활용법에 관심을 보이는 고객 반응이 이어지고 있다”고 덧붙였다.

펜넬은 유럽에서 대중적으로 쓰는 향채소다. 알뿌리의 생김새는 양파를 닮았다. 아삭아삭한 식감도 비슷하다. 양파처럼 요리의 누린내나 비린내를 없애는 효과도 있다.

차이점은 향이다. 양파와 달리 민트처럼 청량한 향이 난다. 잡내를 제거하면서 향미까지 더해준다. 고기나 해산물 요리에서 양파 대신 사용하기 좋다.

간장 양념장에서도 양파 대신 넣을 수 있다. 아삭한 식감과 청량한 향을 더해준다. 배우 윤은혜가 한 요리 프로그램(2022년)에서 소개해 화제를 모으기도 했다. 유럽에서는 오븐에 구워 먹거나 수프에 자주 활용한다. 렌틸콩이나 당근, 감자 등을 넣고 함께 끓이면 건강한 지중해식 수프가 완성된다.

샐러드 식재료에 활용하기도 좋다. 달콤쌉싸름한 맛은 샐러드의 신선한 풍미를 살려준다.

각종 항산화제도 풍부하다. 펜넬의 항산화제가 우리 몸에서 항염 작용을 한다는 인도 생식보건연구소의 연구(2014)도 있다.

펜넬은 알뿌리부터 씨앗, 잎까지 모두 사용한다. 씨앗은 감미로운 맛을 지녀 차로도 쓰인다.

릭(leek)은 대파와 헷갈릴 정도로 생김새가 유사하다. 지중해 연안과 동아시아 지역에서 재배되는 향신 채소다. 크기가 크고 단단하다.

대파보다는 덜 매운 것이 특징이다. 익힌 양파처럼 은근한 단맛이 난다. 보통 하얀 부분은 요리에 사용하고, 녹색 부분은 육수를 우리는 데 쓴다. 녹색 부분은 식감이 매우 질겨서다.

생선요리를 할 때 릭을 함께 곁들이거나 간단하게 볶아서 먹어도 된다. 프라이팬에 올리브유를 두른 후 릭을 넣고 부드러워질 때까지 5분간 볶으면 끝이다. 황금빛 갈색이 됐을 때 가장 맛있게 조리된 상태다.

스페인에서는 ‘로스트 릭(ROAST LEEK)’ 요리를 즐겨 먹는다. 그릴에 구운 릭에 올리브 오일과 발사믹 식초를 두르고 파마산 치즈를 올린 요리다. 이 외에 감자, 우유, 버터 등을 넣고 끓여 수프로도 먹을 수 있다.

릭은 비타민A와 C, 그리고 엽산과 철분이 많다.