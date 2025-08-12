[리얼푸드=육성연 기자] 더본코리아의 중식 브랜드 홍콩반점0410이 오는 9월 30일까지 약 한 달 반 동안 ‘미니짜장면’을 판매한다.

‘미니짜장면’은 기존 짜장면보다 면 양을 100g 줄인 250g이다. 4900원의 합리적인 가격으로 구성한 점이 특징이다.

메뉴는 지난 6월 말부터 7월 초까지 전국 20여 개 가맹점에서 진행한 테스트 판매에서 좋은 반응을 얻었다. 고객 설문에서는 제공량 만족도 88%, 재구매 의사 98%를 기록했다. 특히 여성 고객과 가족 단위 방문객에게 호평받았다. 아이가 부모 음식에서 조금씩 덜어 먹는 대신, 온전히 자신만의 한 그릇을 다 먹는 즐거움을 느낄 수 있다는 의견도 다수 있었다.

홍콩반점은 일부 매장을 제외한 전국 매장에서 ‘미니짜장면’을 시즌 한정 판매한다.

더본코리아 홍콩반점 관계자는 “식사량이 적거나 가벼운 한 끼를 원하는 고객은 물론, 군만두·탕수육 등 사이드 메뉴와 함께 즐기려는 고객에게 안성맞춤”이라고 소개했다. 이어 “앞으로도 다양한 식사 패턴과 취향을 반영한 메뉴를 합리적인 가격에 선보일 것”이라고 덧붙였다.