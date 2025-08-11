외피용 살균소독제, 치과구강용제, 이담제 등

[헤럴드경제=배문숙 기자]앞으로 약국이 열지 않는 늦은 밤이나 공휴일에는 건의소화제 등 10개 약효군·82개품목을 스마트 화상판매기에서 구매가능해진다.

규제개혁위원회는 지난 8일 ‘일반의약품 스마트화상판매기 실증특례에 대한 부가조건 변경 신청’을 심의하고 일반의약품 스마트화상판매기를 통해 판매할 수 있는 일반의약품을 기존 11개 약효군 외에 10개 약효군, 82개 품목을 추가 허용하기로 결정했다고 11일 밝혔다.

스마트화상판매기는 약국 앞에 설치되어 약국이 문을 닫는 심야 시간이나 공휴일에도 화상으로 약사의 상담과 복약지도를 받고 처방전이 필요없는 해열·진통·소염제 등의 일반의약품을 구매할 수 있는 스마트판매기이다.

해당 장비는 2022년 6월 정보기술(ICT) 규제샌드박스를 통해 특례를 받아 2023년 3월부터 총 9대가 전국에서 운영 중이다.

스마트화상판매기 실증특례 사업자인 쓰리알코리아는 지난해 5월 더 많은 종류의 일반의약품을 판매할 수 있도록 부가조건 변경을 신청했으나 주관부처인 과기부와 규제부처인 복지부 사이의 합의에 이르지 못하여 국무조정실로 조정을 요청했다.

이에 국무조정실은 지난 3월 신산업규제합리화위원회를 열고 부가조건 변경을 논의한 결과, 판매 대상 약효군 확대를 통해 심야ㆍ공휴일 시간에 국민의 의약품 접근성이 개선되는 등 국민편익 제고가 더 크다고 판단해 사업자가 신청한 13개 약효군에 대해 허용해 줄 것을 과기부와 복지부에 권고한 바 있다.

이에 대해 복지부는 5개 약효군은 수용하되 다른 약효군에 대해서는 부작용, 오남용 우려 등을 이유로 이견을 제시했다. 이에 따라 규제개혁위원회에서는 지난 5월부터 전문가 및 관계부처와 함께 해결방안을 논의했다.

지난 5월 규제개혁위원회는 약효군별 일괄 허용 방식보다는 품목별로 안전성을 검토하여 허용 가능한 품목을 선정하는 것이 필요하다고 판단했다.

이에 따라 국무조정실에서는 사업자로 하여금 약효군별로 판매희망 품목을 제시하도록 하였고, 사업자가 제시한 201개 품목에 대하여 약대 교수 3인으로 구성한 전문가 그룹에서 검토를 실시한 후 규제개혁위원회에 검토 결과를 보고했다.

규제개혁위원회는 논의를 거쳐 당초 복지부가 수용한 약효군 5개에 해당하는 품목과 약대 교수 전문가 그룹의 자문 결과 다수가 허용 의견을 제시한 품목을 포함해 총 82개 품목을 허용하기로 최종 결정했다. 복지부가 수용한 약효군 5개는 건위소화제, 외피용 살균소독제, 치과구강용제, 기타의 순환계용약, 이담제 등이다.

국조실은 “앞으로도 규제샌드박스를 통해 새로운 산업이 시장에 원활히 진출할 수 있도록 적극 지원하겠다”면서 “운영 과정에서 발생하는 이견과 조정 과제를 지속적으로 발굴·조율해 나갈 방침”이라고 말했다.