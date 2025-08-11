[리얼푸드=육성연 기자] 와인 유통업체 나라셀라가 칠레 ‘몬테스 알파(Montes Alpha)’의 올드 빈티지 제품을 국내 한정 판매한다고 11일 밝혔다.

몬테스 와이너리가 수십 년간 보관해 온 빈티지 중 일부를 구성한 것으로, 국내 시장에서 좀처럼 만나기 어려운 빈티지 와인으로 평가된다.

품목은 ‘몬테스 알파’의 대표 품종인 카버네 소비뇽(Cabernet Sauvignon)과 시라(Syrah) 두 가지다. 각각 4200병과 300병인 총 4500병만 한정 수입된다. 이들 와인은 1999년부터 2015년 사이 생산된 빈티지다.

대표적인 빈티지로는 2012년과 2015년이 포함됐다. 2012년은 포도 생장기 내내 안정적인 기후가 이어져 완숙도 높은 포도가 수확된 해다. 2015년 역시 풍부한 일조량과 양호한 기후 조건 속에서 재배된 포도를 사용했다.

‘몬테스 알파’ 올드 빈티지 셀렉션은 보틀벙커(잠실점, 서울역점, 상무점)을 비롯해, 오는 13일부터는 나라셀라 직영 매장(나라셀라 리저브, 와인픽스)에서도 구매할 수 있다. 28일부터는 현대백화점, 신세계백화점, 롯데백화점 등 주요 백화점에서도 차례대로 제공한다.

나라셀라는 오는 31일까지, 전국 주요 백화점과 GS더프레시 등에서 ‘몬테스 알파’ 시리즈를 3만1900원 특별가에 제공하는 고객 감사제도 진행한다.

나라셀라 관계자는 “이번 한정 수입은 ‘몬테스’의 국내 누적 판매 1700만 병 돌파와 ‘2025 브랜드 고객충성도 대상’ 와인 부문 1위 수상을 기념해 기획했다”며 “숙성 와인의 진가를 아는 분들께는 의미 있는 선택이, 처음 접하는 분들께는 특별한 경험이 될 것”이라고 전했다.