[리얼푸드=육성연 기자] 롯데호텔 서울이 오는 16일부터 28일까지 일본의 유명 파티시에 ‘고야마 스스무(Susumu Koyama)’와 팝업스토어(단기 매장)을 연다.

11일 롯데호텔서울에 따르면 이번 행사는 롯데백화점 본점 지하 1층 식품관과 호텔 1층의 델리카한스에서 열린다.

교토 출신 고야마 스스무는 프랑스의 권위 있는 초콜릿 협회인 ‘C.C.C(Cacao and Chocolate Culture Association)’ 주최 대회에서 다수의 수상 경력을 보유한 파티시에다.

2003년 일본 효고현 산다시에 ‘파티시에 에스 고야마(Patissier es KOYAMA)’를 열고, 카페와 체험 공간을 아우르는 디저트 테마파크형 복합 브랜드로 성장시켰다. 하루 1600개 이상 판매되는 ‘고야마 롤’을 비롯해 1000여 종에 달하는 제과, 베이커리, 초콜릿 등을 선보인다.

이번 행사에서는 케이크 3종, 디저트 7종, 베이커리 5종 등 총 15종의 메뉴를 제공한다. 이번 팝업스토어에서만 만나볼 수 있는 ‘고야마 스페셜 롤 케이크’는 부드럽고 촉촉한 스펀지에 카라멜 가나슈를 더했다.

이 외에 ‘말차 딸기 쇼트케이크’, ‘딸기 푸딩케이크’ 등의 디저트류와 ‘머스터드 소시지빵’, ‘감자샐러드 토스트’, ‘미트소스 피자’ 등이 있다.

스페셜 롤 케이크는 사전 예약할 수 있다. 오는 13일부터 롯데백화점몰을 통해 온라인 예약하면 된다.

롯데호텔 서울 관계자는 “이번 팝업스토어는 그의 디저트 세계를 경험해 볼 수 있는 특별한 기회”라고 소개했다.