[리얼푸드=육성연 기자] 글로벌 펫푸드 브랜드 로얄캐닌코리아가 8월 8일 ‘세계 고양이의 날’을 맞아 네이버 브랜드데이와 쇼핑 라이브를 진행한다.

이번 행사는 8월 8일 단 하루 진행한다. 반려묘의 건강한 노화 관리를 위한 다양한 제품들을 선보인다. 실내 생활로 활동량이 적은 7세 이상 고양이의 활력 유지를 돕는 ‘인도어 7+’를 비롯한 고양이의 건강한 노화 관리를 위한 맞춤 영양 사료 라인을 최대 30% 할인한다.

이날 오후 6시부터는 네이버 쇼핑 라이브가 1시간 진행된다. 방송 중 인도어 7+ 제품의 구매 고객에게는 최대 38% 할인 혜택과 3000원딜, 퀴즈 이벤트 등을 제공한다. 또한, 구매 금액대별로 사은품도 함께 증정할 예정이다.

이번 라이브에는 로얄캐닌의 곽영화 책임수의사가 출연해 반려묘 보호자들과 실시간으로 소통하는 시간도 있다. 곽 수의사는 건강한 장수묘를 위한 건강 관리 팁과 영양학 정보를 전할 예정이다.

로얄캐닌코리아는 생애 주기별 맞춤 영양 솔루션의 중요성을 전하는 ‘7세 이상 반려묘 노화 관리 캠페인’을 전개하고 있다.

로얄캐닌코리아 관계자는 “이번 프로모션은 ‘세계 고양이의 날’을 맞아 사랑하는 반려묘에게 건강을 선물할 수 있는 기회가 되길 바라는 마음으로 기획했다”고 말했다.