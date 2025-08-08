[리얼푸드=육성연 기자] 일동후디스의 펫 영양제 브랜드 후디스펫이 ‘세계 고양이의 날’을 기념해 오는 17일까지 SNS 이벤트를 진행한다. ‘세계 고양이의 날’을 맞아 소중한 반려묘가 건강하게 지내길 바라는 마음을 담아 기획됐다.

참여 방법은 후디스펫 공식 인스타그램 계정을 팔로우한 뒤, 함께 선물을 받을 친구를 태그하고 고양이의 날 축하 메시지를 댓글로 남기면 된다.

추첨을 통해 후디스펫 유산균케어를 포함한 펫영양제 제품과 키링 등 푸짐한 경품이 제공된다. 태그된 친구에게는 커피 기프티콘이 함께 제공된다.

후디스펫은 일동후디스만의 차별화된 산양유단백과 장을 위한 유산균, 긴장완화를 위한 테아닌을 기본 설계로 한다. 사람이 먹을 수 있는 휴먼그레이드 원료 및 글루텐 프리 설계를 토대로 성분에 민감한 반려동물도 안전하게 섭취할 수 있다. HACCP인증 제조시설에서 생산된다.

일동후디스 관계자는 “세계 고양이의 날을 맞아 소중한 반려묘에게 선물을 전달할 수 있는 이벤트를 기획하게 됐다”고 전했다.