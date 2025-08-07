[리얼푸드=육성연 기자] 노보텔 앰배서더 서울 동대문 호텔 & 레지던스가 샴페인 브랜드 랄리에(Lallier)를 합리적인 가격에 즐길 수 있는 ‘팝 더 랄리에 (POP the Lallier)’를 오는 11일부터 선보인다.

랄리에 레플렉시옹 R.020을 취향에 따라 다양하게 즐길 수 있도록 총 세 가지 스타일로 구성했다.

가벼운 한 잔으로 하루를 마무리하고 싶다면 ‘샴페인 바이 더 글라스(Champagne by the Glass)’를 2만2000원에 즐길 수 있다.

보다 여유로운 시간을 원한다면 1시간 30분 동안 무제한으로 즐길 수 있는 ‘샴페인 아워(Free flow for 1.5 hours)’를 8만원에 이용할 수 있다.

친구 또는 연인과 함께 특별한 밤을 보내고 싶다면 샴페인 1병과 함께 샤퀴테리 또는 광어 & 연어 세비체 중 하나를 선택할 수 있는 ‘샴페인 세트’ 2종 (12만원 / 14만5000원)도 있다.

해당 프로모션은 노보텔 앰배서더 동대문 20층에 위치한 ‘고메 바 & 다이닝’에서 이용할 수 있다.

호텔 관계자는 “이번 행사는 탁트인 도심 파노라믹 뷰와 함께 여유롭고 세련된 분위기 속에서 특별한 시간을 선사할 것”이라고 소개했다.