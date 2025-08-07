[리얼푸드=육성연 기자] 아이스크림 브랜드 하겐다즈가 ‘조각 모둠 케이크 딸기 초코’를 선보인다고 7일 알렸다.

신제품은 하겐다즈 리얼 블랑 아이스크림 케이크 ‘밈(Meme·온라인 유행 콘텐츠)’에서 영감받아 탄생했다. 단단하게 얼어 있어 칼로 자르기 어려운 ‘강철 케이크’라는 별명과 함께, 녹기를 기다리는 후기들이 소셜 미디어를 중심으로 확산했다.

하겐다즈는 이러한 소비자 반응에 주목해 자르지 않고도 간편하게 즐길 수 있는 ‘조각 모둠 케이크 딸기 초코’를 출시했다.

‘조각 모둠 케이크’는 미리 잘려진 8조각 구성이다. 스트로베이와 초콜릿 두 가지 맛이다. 딸기 맛은 하겐다즈 창립자가 약 6년에 걸쳐 찾아낸 딸기를 사용했다. 크림과 딸기가 어우러진 맛이다. 초콜릿 맛은 기본 원재료에 카카오를 더했다.

‘조각 모둠 케이크 딸기 초코’는 쿠팡에서 구매할 수 있다. 쿠팡 로켓프레시 배송을 통해 신선한 상태로 주문 후 다음 날 바로 받아볼 수 있다.

하겐다즈 마케팅 담당자는 “신제품은 편의성을 더해 ‘나를 위한 홈 디저트’는 물론, 격식 있는 손님 맞이용 디저트로도 즐길 수 있도록 기획했다”고 말했다.