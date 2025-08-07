[리얼푸드=육성연 기자] 종합주류기업 아영FBC는 자사 대표 와인 브랜드 디아블의 ‘디아블로 비라이트(Belight)’ 시리즈가 출시 1년 만에 누적 판매량 2만 5000병을 돌파했다고 알렸다.

2023년 첫 출시된 디아블로 비라이트 시리즈는 125ml당 70㎉ 미만의 비교적 낮은 열량과 8.5%의 저도수가 특징이다. 더운 여름철이나 운동 후에도 부담 없이 즐길 수 있다.

디아블로 비라이트 소비뇽블랑(Diablo Belight Sauvignon Blanc, 750ml)은 단일 품목으로 두 자릿수 성장률을 기록했다. 올해 6월에는 레드와 로제까지 편의점을 통해 선보였다.

디아블로 비라이트 소비뇽블랑은 깔끔한 마무리 덕분에 조개나 생선 등 여름철 해산물과의 매칭이 특히 뛰어나다. 디아블로 비라이트 레드(Diablo Belight Red, 750ml)는 블루베리와 산딸기, 카시스 등의 붉은 과일 아로마 위에 은은한 바닐라 풍미가 더해진다. 디아블로 비라이트 로제(Diablo Belight Rose, 750ml)는 야생 블랙베리와 잘 익은 딸기, 은은한 꽃 향이 어우러진다.

디아블로 비라이트 소비뇽블랑은 올해 벨기에 ‘콩쿠르 몽디알 드 브뤼셀(CMB)’에서 금메달을 받았고 디아블로 비라이트 레드는 은메달을 획득했다. 또 2024년 영국에서 열린 저도주 전문 대회 ‘노 앤 로우 알코올 와인 마스터스’(No-and-Low-Alcohol Wine Masters)에서도 각각 금메달(레드)과 은메달(소비뇽블랑)을 수상했다.

아영FBC 관계자는 “디아블로 비라이트는 단순한 저도주 와인을 넘어 운동과 일상의 경계 없이 자연스럽게 즐길 수 있는 웰니스 음주를 선도하고 있다”고 전했다.