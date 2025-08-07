[리얼푸드=육성연 기자] 미국육류수출협회가 피자 브랜드 ‘피자알볼로’와 협업한 신메뉴 출시 기념 행사를 지원한다고 7일 밝혔다.

신메뉴는 미국 인기 소시지 브랜드 쟌슨빌 제품을 활용한 쟌슨빌 소시지피자, 쟌슨빌 소시지스틱 2종이다. 피자알볼로는 창립 20주년을 맞아 80년 전통의 미국 소시지 브랜드 쟌슨빌을 접목한 신메뉴를 선보였다.

‘쟌슨빌 소시지피자’는 콰트로 치즈피자 베이스에 쟌슨빌 스모크 스킨리스 소시지를 올려 훈연향과 육즙 풍미가 어우러진 것이 특징이다. ‘쟌슨빌 소시지스틱’은 피자알볼로의 인기 사이드 메뉴인 흑미도우 치즈스틱에 쟌슨빌 스모크 소시지를 더했다. 신메뉴 2종은 ‘쟌슨빌 세트’를 통해 한 번에 만나볼 수 있다.

신메뉴는 쿠팡이츠, 요기요, 땡겨요, 먹깨비 등 주요 배달앱과 피자알볼로 자사 몰에서 주문하면 된다. 자사 몰에서 쟌슨빌 소시지피자 주문 시에는 ‘로제 페페로니 피자 R’ 한 판을 무료로 증정한다.

또한 7일부터 인기 모바일 게임 ‘마피아42’와의 협업 행사도 진행한다. 피자알볼로는 게임 콘셉트를 반영한 스파이의 일급기밀 ‘쟌슨빌 소시지피자’, 경찰 조사용 ‘쟌슨빌 세트’를 한정 판매한다. 첫 주문 고객에게는 1만7000원 이상 주문 시 5000원 할인 혜택과 함께 3만5000원 상당의 마피아42 아이템 쿠폰을 제공한다. 마피아42는 피자알볼로 협업 한정 아이템과 피자 콘셉트의 콘텐츠를 선보일 예정이다.

미국육류수출협회는 “쟌슨빌과 같은 프리미엄 미국산 돼지고기 제품의 품질을 더 많은 소비자가 경험하실 수 있도록 프로모션을 진행한다”고 말했다.