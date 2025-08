[리얼푸드=육성연 기자] 레스토랑 에빗(EVETT)이 세계적인 와인 전문지 The World of Fine Wine이 주관하는 ‘World’s Best Wine Lists Awards 2025’에서 아시아 지역 최고의 와인 리스트로 2개 부문 동시 선정됐다.

The World of Fine Wine Awards는 전 세계 레스토랑의 와인 리스트를 대상으로 다양성, 깊이, 음식과의 조화, 보관 및 관리 역량 등을 종합적으로 평가하는 권위적인 시상식이다.

에빗은 ‘Best Champagne & Sparkling Wine List for Asia’와 함께 ‘Best Long Wine List for Asia’ 부문 수상자로도 뽑혔다.

더불어 에빗은 ‘Wine Spectator Restaurant Awards 2025’에서도 3년 연속 ‘Best of Excellence(2글라스)’ 등급을 유지했다. Wine Spectator는 전 세계 수천 개 레스토랑의 와인 리스트를 평가하는 미국의 권위 있는 와인 전문 매체다. ‘2글라스’는 폭넓고 균형 잡힌 구성과 뛰어난 보관 및 운영 역량을 갖춘 레스토랑에 부여한다.

에빗은 ‘2025 미쉐린 가이드 서울’에서 2스타를 받았다. 2019년 서울 강남구 역삼동에서 시작한 후 2023년 압구정으로 확장 이전했다. 이후 와인 리스트를 강화하고 소믈리에 팀을 재정비했다.