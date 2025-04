[리얼푸드=육성연 기자] 롯데호텔 서울이 ‘2025 머스트 비 망고(2025 Must be MANGO : Capture Your Yellow Moment)’ 디저트 행사를 진행한다고 28일 알렸다.

이번 행사는 후지필름 하이엔드 포토 스튜디오, ‘스튜디오 상(象)’과 손을 잡았다. 롯데호텔 서울 1층 페닌슐라 라운지 앤 바에서 내달 1일부터 8월 31일까지 진행한다.

롯데호텔 서울은 테이블 매트와 디저트, 라운지 입구에 마련된 포토 부스 등 곳곳에 사진관의 분위기를 더했다. 디저트 뷔페에서는 생망고와 함께, 망고 크림 타르트, 프리미엄 망고 케이크, 망고 밀푀유 등 30여 종의 디저트, 그리고 하와이안 볶음밥, 양송이 스프, 로스트 채끝등심 등을 포함한 핫디쉬 9종, 커피 또는 티 등을 맛볼 수 있다.

운영 시간은 토요일 및 공휴일 12시부터 14시까지다. 가격은 성인 1인 기준 13만5000원이다.

상시 판매되는 애프터눈 티 세트는 ‘초콜릿 무스와 망고패션 꿀리’, ‘망고 쇼트 케이크’, ‘망고 타르트’ 등으로 구성된 3단 디저트 트레이, 그리고 커피 또는 티가 제공된다. 가격은 2인 기준 10만5000원이다.

오후 7시 30분 이후 운영되는 4부에는 사과발효 위스키가 들어간 ‘노르망디’ 하이볼 2잔이 포함된다. 가격은 14만원이다.

이벤트도 진행한다. 라운지 입구 내 포토 부스 이용권을 제공한다. 1만원을 추가하면 필름 10매를 포함해 후지필름의 하이브리드 카메라 ‘인스탁스 미니 에보’를 2시간 대여할 수 있다.

애플망고 빙수와 애플망고 케이크도 있다. ‘프리미엄 애플망고 빙수’는 10만5000원, ‘프리미엄 애플망고 케이크’는 11만원이다. 8월 31일까지 롯데호텔 서울과 월드, 제주에서 판매한다.