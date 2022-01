HEVC Advance 특허 풀 모멘텀의 성장

최신 라이선스 사용자 및 라이선스 제공자와 함께 더욱 확대되는 프로그램 성공

HEVC 필수 특허 수 이제 17,000개가 넘어

보스턴, 2022년 1월 11일 /PRNewswire/ -- 독립 라이선스 관리업체Access Advance는 오늘 HEVC Advance 특허 풀에서 증가하는 라이선스 제공자 및 라이선스 사용권자 목록에 2021년 말을 기준으로 추가되는 항목을 발표했습니다. 추가 라이선스 제공자와 함께 HEVC Advance 특허 풀을 통해 라이선스에 사용할 수 있는 HEVC 표준필수특허 (SEP)의 수는 현재 17,000개를 넘었으며, 이는 전 세계 모든 HEVC SEP의 약 75%를 차지하는 것으로 추정됩니다.

지난 2개월 동안 HEVC Advance 특허 풀에 합류한 기업은 다음과 같습니다.

라이선스 제공자 및 라이선스 사용권자 :

Microsoft Corporation

ZTE Corporation

라이선스 사용권자만 해당 :

Erregame SpA Reco S.p.A.

Evolution Digital LLC Shenzhen Skyworth Digital Technology Co., Ltd.

Honor Device Co., Ltd. Techno Horizon Co., Ltd.

MediCapture Inc. Top Victory Investments Ltd.

Nikon Corporation VAIO Corporation

NTT TechnoCross Corporation Vivo Mobile Communication Co. Ltd

OM Digital Solutions Wistron NeWeb Corporation

Sanritz Automation Co., Ltd.

"모바일, PC, TV, digital camera, 셋톱 박스 시장의 선두 주자인 이들 회사가 우리 프로그램에 함께하게 되었으며, 이는 HEVC Advance 특허 풀의 가치를 추가적으로 입증해 주는 증거입니다. 이렇게 새로이 추가된 기업들과 VVC Advance 특허 풀의 성공적인 출시에 힘입어, 다른 회사들이 HEVC Advance 특허 풀에 추가로 합류하는 속도도 계속해서 빨라질 것으로 기대됩니다. 또한 모든 HEVC Advance 라이선스 사용자는 VVC를 제품에 통합할 때 새로운 비디오 코덱 플랫폼 라이선스 프로그램의 이점을 누릴 수 있습니다." Access Advance의 CEO Pete Moller는 이렇게 전했습니다.

다음은 현재 HEVC SEP 특허 상황을 시각적으로 보여줍니다.



Above is a current visual representation of the HEVC SEP Patent Landscape.

이 차트의 웹 버전을 보려면 https://accessadvance.com/hevc-worldwide-patent-stack을 방문하시기 바랍니다.

Access Advance 소개 :

Access Advance LLC (구 HEVC Advance LLC) 는 독립 라이선싱 관리 회사로서, 중요한 표준 기반 비디오 코덱 기술의 필수 특허를 라이선싱하기 위한 특허 풀의 개발, 관리, 운영을 주도하기 위해 설립되었습니다. Access Advance는 특허 소유자와 특허 실시자 모두에게 투명하고 효율적인 라이선스 메커니즘을 제공합니다. Access Advance는 현재 H.265/HEVC 기술에 필수적인 특허를 라이선싱하기 위해 HEVC Advance 특허 풀을 관리 및 운영하고 있으며, 현재 VVC/H.266 기술에 필수 특허를 라이선싱하기 위한 VVC Advance 특허 풀을 분리 독립하여 운영하고 있습니다. Access Advance 혹은 HEVC Advance 특허 풀에 대한 자세한 정보는 www.accessadvance.com에서 확인하시기 바랍니다.

연락처: press@accessadvance.com

사진 - https://mma.prnasia.com/media2/1722360/Access_Advance_HEVC_chart.jpg?p=medium600