앵커리지 디지털, KKR이 주도한 시리즈D 투자에서 3억 5천만 달러 유치

금번 투자에서 앵커리지가 지닌 최고의 디지털 자산 플랫폼으로서의 가치를 30억 달러 이상으로 평가

샌프란시스코, 2022년 1월 10일 /PRNewswire/ -- 기관 투자자를 위한 최고의 디지털 자산 플랫폼인 앵커리지 디지털(Anchorage Digital, 이하 '앵커리지' 또는 '기업')은 글로벌 투자자인 KKR이 주도한 시리즈D 투자에서 3억 5천만 달러를 유치했다고 발표했다. 참여 투자자로는 골드만 삭스(Goldman Sachs), 알라메다 리서치(Alameda Research), 안드레센 호로위츠(Andreessen Horowitz), 아폴로(Apollo) 크레딧 펀드, 블랙록(BlackRock)이 관리하는 펀드 및 계좌, 블록체인 캐피털(Blockchain Capital), 델타 블록체인 펀드(Delta Blockchain Fund), 일라드 길(Elad Gil), GIC, 골든트리 애셋 매니지먼트(GoldenTree Asset Management), 이노비어스 캐피털(Innovius Capital), 크라켄(Kraken), 룩스 캐피털(Lux Capital), 페이팔 벤처스(PayPal Ventures), 세네터 인베스트먼트 그룹(Senator Investment Group), 스탠다드 인베스트먼츠(Standard Investments), 토마 브라보(Thoma Bravo) 및 웰링턴 매니지먼트(Wellington Management) 등이 있다. 이번 투자에서는 앵커리지의 가치를 30억 달러 이상으로 평가했다.

앵커리지 디지털의 사장이자 공동창립자인 디오고 모니카(Diogo Mónica)는 "점점 더 많은 기관들이 크립토 서비스를 자신들의 상품군에 추가하고자 함에 따라, 당사는 지금이 변곡점에 있습니다."라고 전했다. 이어 "이번 투자를 통해 앵커리지 디지털은 빠르게 진화하는 본 시장에 대한 전례 없는 기관 투자자들의 요구에 부응할 수 있게 입지를 다질 수 있습니다. KKR과 다양한 투자자들이 디지털 자산에 대해 제한되어 있던 기관 투자자들의 접근을 확장하려는 당사의 비전을 공유하게 되어 매우 기쁘게 생각합니다."라고 덧붙였다.

2021년 1월 OCC(미국 통화감독청)로부터 은행 업무 인가를 받은 최초의 크립토 네이티브 기업으로서, 앵커리지는 빠르게 진화하는 디지털 자산 환경에 기관 투자자들이 안전하게 접근하여 참여할 수 있도록 지원하고 있다. 앵커리지는 공인 수탁업체로 시작하여 안전 거래, 파이낸싱, 스테이킹, 거버넌스와 같은 강력한 부가 서비스들을 구축해 왔다.

앵커리지 디지털은 이번 투자금을 활용하여 특히 글로벌 금융사 및 혁신 핀테크 기업들을 위한 인프라 솔루션을 강화할 계획이다. 또한 크립토 서비스 혁신을 통한 고객 참여 가속화 및 단순화에 투자하고, 지속적으로 상품군 및 고객 기반을 확장하기 위해 팀을 확대하는 데에도 투자할 예정이다.

KKR은 테크 분야에서 성장 자본 투자 기회를 위한 펀드인 Next Generation Technology Growth Fund II)를 통해 앵커리지에 투자할 것이며, 이는 KKR에서 디지털 자산 기업에 투자하는 최초의 직접 지분 투자가 될 예정이다.

KKR 테크 성장 자본팀의 벤 페더슨(Ben Pederson)은 "기관 투자자들이 디지털 자산에 접근할 수 있도록 한 선구자로서 앵커리지는 최신 보안 및 사용편의성의 모범 사례를 결합한 동급 최고의 기관 투자자용 디지털 자산 플랫폼을 구축했습니다."라고 말했다. 이어 "당사는 이번 시리즈D를 주도하고, 규정을 준수하는 차별화된 통합 상품군을 통해 디지털 자산을 기관에서 채택할 수 있도록 지원하는 디오고, 네이선 및 그들의 뛰어난 팀과 협력하게 되어 매우 기쁘게 생각합니다."라고 덧붙였다.

골드만 삭스의 북미 디지털 자산 책임자인 올리 해리스(Oli Harris)는 "당사는 앵커리지가 디지털 자산 인프라에서 중요한 역할을 할 것이라고 자신하며 투자자가 될 수 있어 매우 기쁘게 생각합니다."라고 말했다.

앵커리지의 시리즈D 투자는 다음의 중대한 이정표를 포함하는 역동적인 성장의 한 해를 보낸 뒤 이루어졌다

OCC에서 연방 은행 업무 인가

GIC에서 주도하고 안드레센 호로위츠(Andreessen Horowitz), 블록체인 캐피털(Blockchain Capital), 룩스 캐피털(Lux Capital), 인디고(Indico) 등이 참여한 시리즈C 투자에서 미화 8천만 달러 유치

가장 인기 있는 NFT중 하나인 Cryptopunk #7610에 대한 Visa의 구매 촉진

2021년 현재까지 직원 수 175% 증가

지난 2년 동안 매년 800%를 초과하는 사업 성장

앵커리지 디지털 소개

앵커리지 디지털(Anchorage Digital)은 투자자를 위한 가장 진보된 디지털 자산 플랫폼입니다. 수탁, 트레이딩부터 스테이킹, 거버넌스, 파이낸싱에 이르기까지, 앵커리지는 규정을 준수하고 새로운 블록체인 사용 사례에 적응하며 디지털 자산 투자자의 필요에 따라 진화하도록 고안된 폭넓은 크립토 네이티브 금융 솔루션을 제공합니다. 오늘날 앵커리지는 디지털 자산 분야에서 가장 큰 규모의 기관 투자자 및 기업들에 서비스를 제공하고 있습니다.

앵커리지 디지털 뱅크(Anchorage Digital Bank)는 미국 연방 정부에서 인가한 최초의 디지털 자산 은행으로서, 기관들이 디지털 자산을 간편하고 안전하게 이용할 수 있도록 지원합니다. 안전한 수탁을 핵심으로 두는 앵커리지는 기관 투자자 및 기업에게 최고의 파트너입니다. 앵커리지는 현재와 미래의 금융 솔루션을 제공합니다. 보다 자세한 내용은 anchorage.com와 트위터(@Anchorage)를 참조하세요.

KKR 소개

KKR은 대체 투자 관리, 자본 시장, 그리고 보험 솔루션 등을 제공하는 글로벌 선도 투자 회사입니다. KKR은 매력적인 투자 수익 창출을 목표로 인내심 있고 원칙에 입각한 투자 접근방식을 채택하고 세계 최고의 전문성을 지닌 인재를 고용하여 KKR 포트폴리오 회사 및 사회의 성장을 지원합니다. KKR은 사모투자, 크레딧, 그리고 실물자산 등에 투자하는 펀드에 자금을 제공하고 있으며 헤지펀드를 관리하는 전략적 파트너와 협업하고 있습니다. KKR의 보험 자회사는 The Global Atlantic Financial Group의 관리하에 퇴직, 생명, 그리고 재보험 상품들을 제공하고 있습니다. KKR의 투자 내용에는 KKR이 자금을 제공한 외부 펀드 및 보험 자회사들의 투자 활동도 포함될 수 있습니다. KKR & Co. Inc.(NYSE: KKR)에 대한 추가 정보는 KKR 웹 사이트(www.kkr.com)와 트위터(@KKR_Co.)를 참조하세요.

언론 연락처:

앵커리지:

Lexi Wangler

anchorage@dittopr.co

KKR:

Julia Kosygina 또는 Miles Radcliffe-Trenner

(212) 750-8300

media@kkr.com

면책조항

이 보도자료는 정보 제공만을 목적으로 제공됩니다. 이는 앵커 랩스(Anchor Labs, Inc.) 또는 그 자회사의 유가증권을 구매하기 위한 제안의 판매 또는 권유로 해석되지 않으며, 모든 투자 결정을 내리는 데 의존해서도 안 됩니다. 또한, 이 발표 자료의 어떠한 내용도 세금, 법적 또는 투자 조언을 제공하려는 의도가 없으며 해당 내용은 모든 유가증권 또는 디지털 자산을 구매, 판매 또는 보유하거나 모든 거래에 참여를 유도하는 권고로 해석되어서는 안 됩니다