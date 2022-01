TCL, CES 2022에서 최고 혁신상 수상

(홍콩 2022년 1월 7일 PRNewswire=연합뉴스) 굴지의 소비자 가전 브랜드 TCL Electronics(1070.HK)가 이달 5일부터 7일까지 CES 2022 미국 라스베이거스 컨벤션센터 중앙홀 #17017 부스에서 전시를 진행하면서, TWICE, Asia Digital Group 및 Europe Digital Group으로부터 기술적 성과를 인정받았다.

TCL은 TCL OD Zero 미니LED 8K TV X925 PRO로 '미니LED 디스플레이 기술 혁신상(Innovation Award of Mini LED Display Technology)'을 받았으며, TCL NXTWEAR AIR로 '올해의 최우수 혁신상(The Most innovative Award of The Year)'을 받았다. 또한, TCL NXTPAPER 10s로 '올해의 시력 보호 혁신상(Eye Protection Innovation Award of The Year)'을 받았다.

이들 상은 이달 6일에 열린 TWICE, Asia Digital Group, Europe Digital Group이 후원하는 글로벌 톱 브랜드 어워드 시상식(Global Top Brands Award Ceremony)의 일환으로 수여됐으며, 글로벌 전문가와 유력 언론사로 구성된 심사위원단에 의해 선정됐다.

TCL의 X925 PRO는 3세대 미니LED 백라이트와 OD Zero™ 디스플레이 기술이 적용된 최초의 TV다. 85인치 8K 미니LED로 구동되는 TV인 X925 PRO는 초슬림 디자인과 함께 혁신적인 광학 장치와 몰입형 오디오를 전달하며, Google TV™과 함께 제공돼 사용자의 모든 맞춤형 요구를 충족한다. 또한, 서라운드 사운드를 위한 돌비 애트모스(Dolby Atmos)(R) 3D 오디오 프로세싱으로 프리미엄 사운드 스테이지를 만드는 강력한 온쿄(Onkyo) 튜닝 드라이버를 통해 공간감 있는 청취 경험을 제공한다.

TCL NXTWEAR AIR는 차세대 웨어러블 디스플레이 안경으로, 4m 거리에서 140인치 상당의 스크린으로 감상하는 휴대용 시네마 경험을 전달한다. 이 제품은 영화 감상, 모바일 게임, 원격 근무 등 사용자의 시청 경험을 향상시키며, 차량 통근자에게도 안성맞춤이다. NXTWEAR AIR는 표준 렌즈 사용 시 무게가 75g에 불과하며, 2개의 교환 가능한 전면 렌즈가 제공돼 편안함과 개인적인 스타일 모두를 만족시킨다.

TCL NXTPAPER 10s는 특히 시력 보호에 중점을 두고 설계됐다. 전면 및 중앙에는 블루라이트 감소 기능이 있으며, 이 기능은 태블릿의 소프트웨어와 하드웨어 모두에 직접 내장돼 있다. 종이와 같은 디스플레이 디자인은 10겹의 보호층을 사용해 자연스러운 색상을 유지하면서 업계 표준을 충족했다. 이 디스플레이는 TUV 인증을 받았으며, 화면을 통해 블루라이트를 50% 이상 감소시킨다. 또한, 디스플레이에는 눈부심 방지 마감 처리를 함으로써 사용자는 모든 각도에서 선명한 화면을 즐길 수 있다.

*제품 판매 여부는 국가 및 지역에 따라 다를 수 있다.

#TCLInspireGreatness #TCL_MiniLED #CES2022를 팔로우하면, CES 2022 기간에 TCL에 대한 최신 소식을 확인할 수 있다.

트위터: @TCL_TV_Global & @TCL_USA

페이스북: @TCLElectronicsGlobal & @TCLUSA

인스타그램: @tclelectronics & @TCL_USA

유튜브: @TCL Electronics & @TCL USA

TCL Electronics 소개

TCL Electronics(1070.HK)는 빠르게 성장하는 소비자 가전 기업이자 세계 TV 시장의 주요 TV 제조업체다. 1981년에 설립된 TCL은 오늘날 전 세계적으로 160곳 이상의 시장을 대상으로 사업을 운영하고 있다. TCL은 TV, 오디오 장치 및 스마트 가전 등 소비자 가전의 연구, 개발 및 제조를 전문으로 한다.